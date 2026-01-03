Cựu HLV trưởng tuyển bóng bàn quốc gia Lê Huy chính thức chuyển tới đội TPHCM

HLV Lê Huy chính thức làm việc cùng đội bóng bàn TPHCM và sẽ hướng tới công tác huấn luyện thực hiện các nhiệm vụ cùng đơn vị mới.

HLV Lê Huy tham gia ban huấn luyện đội bóng bàn TPHCM để tiếp tục công tác chuyên môn. Ảnh: MINH CHIẾN

HLV Lê Huy đã cho SGGP biết, ông chính thức chuyển tới đội bóng chuyền TPHCM sau khi kết thúc công tác tại đơn vị cũ từ cuối năm 2025. HLV Lê Huy được bố trí công tác chuyên môn trong Ban huấn luyện đội bóng bàn TPHCM và bắt tay vào công việc từ những ngày đầu năm mới 2026.

HLV Lê Huy từng đảm trách vai trò phó trưởng bộ môn bóng bàn của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội cũng như đã giữ trọng trách HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Đánh giá của giới chuyên môn, HLV Lê Huy là người có nhiều kinh nghiệm cũng như làm tốt vai trò huấn luyện trong những nhiệm vụ từ tuyến trẻ cho tới tuyến thành tích cao.

Năm 2025, đội bóng bàn TPHCM đã giành được 3 tấm HCV tại giải vô địch quốc gia với kết quả của đội nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh/Nguyễn Bạch Thanh Thư (đôi nữ), Nguyễn Văn Nam/Nguyễn Khoa Diệu Khánh (đôi nam-nữ). Năm nay, bóng bàn TPHCM tập trung chuyên môn hướng tới nhiệm vụ quan trọng là giành thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức trên sân nhà. Chính vì vậy, sự bổ sung thêm HLV Lê Huy vào Ban huấn luyện sẽ giúp bóng bàn TPHCM tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tay vợt chủ lực.

Tại SEA Games 33-2025, bóng bàn TPHCM đóng góp 2 tuyển thủ vào danh sách thi đấu tại Thái Lan gồm Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Mai Hoàng Mỹ Trang. Hiện tại, Nguyễn Khoa Diệu Khánh là 1 trong những tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam còn Mai Hoàng Mỹ Trang là gương nhiều nhiều thành tích, kinh nghiệm của bóng bàn nữ quốc nội.

MINH CHIẾN