Hai ngôi sao của “Heated Rivalry” sẽ rước đuốc Olympic

Hudson Williams và Connor Storrie, các nam diễn viên trong loạt phim truyền hình “Heated Rivalry” trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ khi ra mắt năm 2025, đã được xướng tên là những người rước đuốc chính thức của Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026.

Hai ngôi sao của loạt phim truyền hình “Heated Rivalry” là những người rước đuốc chính thức của Milano Cortina 2026.

“Heated Rivalry” trở thành một trong số series ăn khách nhất năm 2025 của HBO. Thành công của phim giúp tên tuổi Connor Storrie và Hudson Williams vụt sáng thành sao, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Ủy ban Tổ chức Milano Cortina đã nắm bắt được tác động văn hóa này, và thông báo đã tạo ra sự mong đợi rộng rãi hôm thứ Năm. Cặp đôi này sẽ nằm trong số những người rước ngọn đuốc Olympic đến Milan vào ngày 6-2, ngày diễn ra lễ khai mạc tại sân vận động bóng đá San Siro của thành phố. Ban tổ chức vẫn chưa tiết lộ chính xác khi nào và ở đâu Williams và Storrie sẽ tham gia rước đuốc, điều này càng làm tăng thêm sự mong chờ.

Bộ phim “Heated Rivalry” kể về Shane Hollander, do Williams thủ vai, và Ilya Rozanov, do Storrie thủ vai, khi họ đối đầu trên sân băng trong màu áo 2 đội mạnh, đồng thời giữ kín mối tình ngoài đời thực. Và thật thú vị, mối tình lãng mạn hư cấu trong phim được phản ánh ngoài đời thực bởi Anna Kjellbin, 31 tuổi, đến từ Thụy Điển, và Ronja Savolainen, 28 tuổi, đến từ Phần Lan.

Kjellbin chơi cho Toronto Sceptres và Savolainen chơi cho Ottawa Charge, và họ có thể đối đầu nhau tại Milano Cortina 2026 sau khi công khai tình yêu của mình. Đội tuyển khúc côn cầu nữ Thụy Điển và Phần Lan sẽ không tham gia vòng sơ loại, vì vậy nếu cả 2 đội đều tiến vào vòng tiếp theo, nên họ có thể gặp nhau trên sân băng trong các trận tranh huy chương. Hai người gặp nhau khi thi đấu tại Giải khúc côn cầu nữ Thụy Điển, và cả 2 cầu thủ trở nên nổi tiếng nhờ kỹ năng và chuyện tình cảm của mình sau khi công khai mối quan hệ vào năm 2024.

HUY KHÔI