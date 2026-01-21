Olympic mùa đông 2026 thúc đẩy sự tiến hóa công nghệ

Dịch vụ Phát sóng Olympic (OBS) sẽ cung cấp 1.000 giờ phát sóng trực tiếp, cùng với 5.000 giờ nội dung bổ sung và điểm nổi bật, sử dụng một bộ công cụ tiên tiến được thiết kế để tăng cường cả sự tương tác của người hâm mộ và hiệu quả sản xuất.

Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6-2 tại Italy.

Giám đốc điều hành OBS, Yiannis Exarchos đã phác thảo tham vọng của Thế vận hội, bắt đầu từ lễ khai mạc. Độc đáo ở định dạng đa trung tâm, các vận động viên sẽ được phân tán khắp Milan, Cortina d'Ampezzo, Valtellina và Val di Fiemme nhưng vẫn được kết nối để họ có thể vừa xem vừa tham gia trong thời gian thực. “Sẽ có một cuộc diễu hành của các vận động viên ở mọi địa điểm, và nó sẽ diễn ra đồng thời”, Exarchos nói với ấn phẩm SVG tuần trước. “Chương trình được dàn dựng sao cho mọi người đều có thể xem và tham gia vào những gì đang diễn ra ở mọi địa điểm - cố gắng đạt được cảm giác thống nhất này, đặc biệt là trong cuộc diễu hành của các quốc gia, bởi vì sẽ có các đội có vận động viên tham gia ở cả bốn địa điểm. Ngoài ra, các yếu tố cốt lõi của buổi lễ sẽ được tổ chức ở khắp mọi nơi, không chỉ ở San Siro”.

Lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động San Siro (Milan) mang tên "Armonia" và được thiết kế bởi Giám đốc Lễ nghi, Marco Balich nhằm thể hiện bản chất đa trung tâm của Thế vận hội. Sân khấu được thiết kế riêng sẽ kết nối các vận động viên từ cả 4 khu vực đăng cai, mang đến trải nghiệm chung ở thành phố và vùng núi. Các ngôi sao quốc tế dự kiến ​​sẽ tham dự sự kiện khai mạc bao gồm Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Dardust, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis và Sabrina Impacciatore.

Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6-2 tại Italy.

Trong số những đổi mới ra mắt tại Thế vận hội có máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (First Person View), sẽ theo sát các vận động viên trong các sự kiện như trượt xe trượt tuyết, trượt băng và trượt băng nằm sấp tại Trung tâm Trượt băng ở Cortina d'Ampezzo. Ông Exarchos nói thêm rằng AI cũng sẽ tăng cường sự tương tác của người hâm mộ thông qua Dịch vụ Kênh Olympic. Một dịch vụ có sẵn bằng 12 ngôn ngữ sẽ trả lời các câu hỏi về lịch trình, kết quả và luật thi đấu.

Hiệu quả sản xuất cũng đã được cải thiện đáng kể. Xe truyền hình lưu động ảo (Virtual OB Vans) và phòng điều khiển chính dựa trên điện toán đám mây sẽ giảm một nửa diện tích và năng lượng cần thiết, cho phép vận hành từ xa trong khi vẫn duy trì chất lượng phủ sóng cao. Trung tâm Phát sóng Quốc tế sẽ nhỏ hơn 25% so với tại Bắc Kinh 2022, sử dụng ít hơn 33% điện năng…

Hơn 3.500 vận động viên đến từ 93 quốc gia sẽ tranh tài cho 195 huy chương ở 16 môn thể thao Olympic, và 6 môn thể thao Paralympic. Ngọn lửa Olympic, sau khi đi qua hơn 300 thành phố của Italy và hàng nghìn người rước đuốc, sẽ đạt đến đỉnh điểm với lễ thắp sáng kép vào ngày khai mạc 6-2, một tại Arco della Pace ở Milan và một tại Piazza Angelo ở Cortina.

HUY KHÔI