Vietnam Pickleball Awards 2025: Cuộc đua nước rút giữa các VĐV hàng đầu Việt Nam

Giải thưởng Vietnam Pickleball Awards 2025, lần đầu tiên được tổ chức nhằm vinh danh hệ sinh thái pickleball Việt Nam, đang bước vào giai đoạn bình chọn cuối cùng đầy kịch tính. Với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ, cuộc đua giữa các ứng viên đã nóng lên, đặc biệt ở các hạng mục vận động viên nam - nữ xuất xuất sắc nhất năm.

Tay vợt Dương Cao thi đấu khá thành công trên cương vị VĐV lẫn khâu giảng dạy bằng cấp Pickleball Châu Á. Quỳnh Mai

Được khởi xướng bởi PWC Pickleball cùng Vinama JSC và Casa từ đầu tháng 2-2025, giải thưởng đã trở thành tâm điểm của cộng đồng. Với thông điệp "Một năm cống hiến - Một lần vinh danh", Vietnam Pickleball Awards 2025 không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu mà còn tôn vinh các câu lạc bộ, đơn vị tổ chức giải và những cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong việc lan tỏa phong trào.

Chương trình đã nhận được hơn 1.900 đề cử và sau khi Ban tổ chức công bố Top 8 chính thức, cổng bình chọn đã bùng nổ với hơn 50.000 lượt bình chọn chỉ trong 1 tuần. Con số này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển mạnh mẽ và sức hút ngày càng lớn của pickleball tại Việt Nam.

Dương Cao trong hạng mục đề cử Nam VĐV xuất sắc nhất năm 2025.

Ông Đoàn Ngọc Minh – Trưởng Ban Tổ chức cho biết "Hơn 50.000 lượt bình chọn chỉ sau thời gian ngắn là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy pickleball đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Giải thưởng này ra đời với mong muốn tạo ra một cột mốc xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng."

Hiện tại, khi cổng bình chọn sắp chính thức đóng lại vào ngày 20-3, tâm điểm chú ý đổ dồn vào các hạng mục “Vận động viên nam của năm” và “Vận động viên nữ của năm”. Sự cạnh tranh đang diễn ra vô cùng gay cấn với sự bám đuổi sát sao của những tên tuổi hàng đầu như: Dương Cao và Trúc Panda đội Kaiwin, hay Sophia Phương Anh hoặc Vinh Hiển…Những người đang tạo nên làn sóng ủng hộ lớn trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn thể thao, cho thấy sự ghi nhận thực tế từ cộng đồng dành cho họ. Các hạng mục khác như “Câu lạc bộ Pickleball tiêu biểu” và “Giải đấu của năm” cũng không kém phần sôi động.

Trúc Panda được đề cử nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2025.

Gala trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra vào 17h00 ngày 23-3 tại TPHCM, dự kiến quy tụ hơn 1.000 khách mời, bao gồm các vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng, đại diện các câu lạc bộ và đối tác thương hiệu. Sự kiện không chỉ là đêm vinh danh mà còn được kỳ vọng là cột mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy pickleball trở thành một phong trào thể thao đại chúng, chuyên nghiệp hóa toàn diện tại Việt Nam.

DŨNG PHƯƠNG