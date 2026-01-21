Venus Williams và những ngôi sao vẫn thi đấu ở tuổi 40

Khi Venus Williams bước ra mặt sân cứng của Melbourne Park trong cái nóng hầm hập của mùa hè Australia, cô không chỉ mang theo cây vợt. Cô mang theo một di sản kéo dài hơn ba thập kỷ. Ở tuổi 45, Venus là một "lỗi hệ thống" của thời gian. Đối thủ của cô, Iva Jovic, mới chỉ 18 tuổi. Khi Jovic cất tiếng khóc chào đời vào năm 2007, Venus đã là một tượng đài với 4 danh hiệu Grand Slam đơn.

Khoảng cách 27 năm giữa họ không chỉ là một thế hệ; đó là một đại dương của kinh nghiệm, những vết sẹo và cả những hoài nghi. Nhưng Venus vẫn ở đó, không phải như một món đồ cổ được trưng bày, mà như một đấu sĩ từ chối hạ vũ khí. Cô là gương mặt đại diện cho một làn sóng mới trong thể thao đỉnh cao: những vị thần già nua đang viết lại định nghĩa về giới hạn của con người.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà "tuổi nghỉ hưu" của VĐV đã bị đẩy lùi vào bóng tối. LeBron James (ảnh) ở tuổi 41 vẫn là đầu tàu của Lakers. Cristiano Ronaldo, ở cái tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp đã ngồi trên cabin bình luận, vẫn đang nạp năng lượng cho lần chinh phục World Cup tiếp theo. MS Dhoni, vị vua không vương miện của cricket Ấn Độ, vẫn khiến các sân vận động nổ tung ở tuổi 44. Thể thao chuyên nghiệp, vốn từng là "trò chơi của tuổi trẻ," đang chứng kiến một cuộc di trú ngược dòng của những cựu binh.

Bản giao ước giữa sợi cơ và ý chí

Tại sao một cơ thể đã chinh chiến 32 năm như của Venus vẫn có thể chịu đựng được cường độ của một trận đấu đơn đỉnh cao? Câu trả lời nằm ở một căn phòng gym trống trải, nơi Venus tự nhốt mình vào một quy trình khắc nghiệt ngay cả khi không có lịch thi đấu. "Tôi luôn ở trong phòng gym như thể ngày mai có trận đấu", cô nói. Đó là một sự ám ảnh mang tính khoa học. Khi tuổi tác ập đến, kẻ thù lớn nhất không phải là sự mệt mỏi, mà là sự phản bội của các "sợi cơ nhanh" – những tế bào chịu trách nhiệm cho cú bứt tốc và sự bùng nổ.

Nghiên cứu từ Viện Karolinska chỉ ra rằng sức mạnh và tốc độ bắt đầu suy giảm từ tuổi 35. Tuy nhiên, Venus và các đồng nghiệp cùng thời đã tìm ra cách để "đàm phán" với quy luật này. Họ từ bỏ những buổi chạy dài bào mòn khớp gối để tập trung vào các bài tập kháng lực và phục hồi chức năng. Sự trường thọ của họ là kết quả của một "nền kinh tế cơ thể" tiết kiệm: họ không còn chạy khắp sân như những đứa trẻ mới lớn, họ chọn vị trí bằng bộ não đã đọc hàng vạn đường bóng. Họ biến sự suy giảm thể chất thành sự thăng hoa của trí tuệ chiến thuật.

Tiến sĩ Rafal Chomik từ CEPAR đã đúng khi nhận định rằng sự già hóa dân số toàn cầu đang phản chiếu vào thể thao. Chúng ta đang sống lâu hơn, khỏe hơn, và những VĐV tinh hoa là những người đầu tiên được hưởng lợi từ các công nghệ y học tái tạo, chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa đến từng calorie và các liệu pháp phục hồi như buồng lạnh (cryotherapy) hay tế bào gốc.

Tuy nhiên, khoa học cũng chỉ ra một thực tế phũ phàng: không phải mọi môn thể thao đều bình đẳng trước thời gian. Trong khi VĐV ở môn phóng phi tiêu như Paul Lim có thể thi đấu ở tuổi 71, hay những tay đua ngựa chạm ngưỡng 70, thì ở những môn đòi hỏi sức mạnh bùng nổ như quần vợt hay bóng rổ, mỗi năm sau tuổi 40 là một cuộc chiến sinh tồn. Venus có thể trở lại mạnh mẽ, không bỏ lỡ một nhịp nào, nhưng cô đang phải đấu tranh với chính cái "ngưỡng" mà tự nhiên đã vạch sẵn. Đó là một bản giao ước đầy đau đớn: bạn có thể ở lại sân đấu, nhưng bạn phải học cách chấp nhận một phiên bản khác của chính mình – chậm hơn, nhưng sâu sắc hơn.

Chơi để thắng hay chơi để tồn tại?

Vấn đề lớn nhất mà Venus hay C.Ronaldo phải đối mặt không phải là việc họ có thể chạy hay không, mà là liệu họ có thể thắng hay không. Có một ranh giới mong manh giữa việc "tham gia" và "chinh phục". Tiến sĩ Chomik lưu ý rằng trong 30 năm qua, độ tuổi tối đa của các tay vợt trong top 100 hiếm khi vượt quá 40.

Giải pháp cho vấn đề "lão tướng" không nằm ở việc ép họ phải giành danh hiệu để chứng minh giá trị. Thay vào đó, cấu trúc của thể thao hiện đại cần được điều chỉnh để tôn vinh sự trường thọ. Các giải đấu nên có những cơ chế đặc biệt cho các huyền thoại – không chỉ là những suất đặc cách (wildcard) vì danh tiếng, mà là một hệ thống phân loại và chăm sóc y tế chuyên biệt để họ có thể duy trì sự hiện diện mà không tàn phá cơ thể. Bên cạnh đó, dư luận cũng cần được định hướng lại: một trận đấu của Venus ở tuổi 45 nên được thưởng thức như một tác phẩm nghệ thuật về ý chí, thay vì soi xét qua lăng kính của những con số thống kê khô khan.

Sự hiện diện của những ngôi sao tuổi "tứ tuần" mang lại một giá trị vô hình nhưng khổng lồ: niềm hy vọng. Họ là bằng chứng sống cho thấy tuổi già không phải là một vách đá, mà là một con dốc thoải nếu chúng ta biết cách chuẩn bị. Khi Venus tuyên bố cô chơi vì tình yêu thể thao chứ không phải vì bảng thành tích, cô đang dạy chúng ta về sự thuần khiết của đam mê. Thể thao, suy cho cùng, là câu chuyện về việc vượt qua chính mình của ngày hôm qua.

Chúng ta không nên nuối tiếc vì họ không còn nhanh như xưa, mà hãy trân trọng vì họ vẫn còn đứng đó. Trong thế giới đầy rẫy những ngôi sao sớm nở tối tàn, những "vị thần già nua" như Venus, LeBron hay Ronaldo là những ngọn hải đăng nhắc nhở rằng: hoàng hôn chỉ bắt đầu khi chúng ta quyết định ngừng bước chân vào phòng gym.

LONG KHANG