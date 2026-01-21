Các môn khác

39 Liên đoàn, Hiệp hội thể thao chính thức được công nhận hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam

Ủy ban Olympic Việt Nam vừa công bố Quyết định công nhận số lượng hội viên trong năm 2026, qua đó nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao có tên.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam. Ảnh: MINH MINH
Quyết định do Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt ký ban hành ngày 19-1 vừa qua.

Có 39 Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tại Việt Nam chính thức được công nhận là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam. Trong số này, nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao có bề dày lịch sử hoạt động đều là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam như Liên đoàn bắn súng Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, LIên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, Liên đoàn cử tạ-thể hình Việt Nam, Liên đoàn vovinam Việt Nam…

Một số Liên đoàn mới hình thành như Liên đoàn kendo Việt Nam, Liên đoàn kickboxing Việt Nam, Liên đoàn triathlon Việt Nam, Liên đoàn thuyền máy Việt Nam, Hiệp hội ô tô thể thao Việt Nam, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam, Hiệp hội thể thao điện tử Giải trí Việt Nam, Liên đoàn bóng chày-bóng mềm Việt Nam… cũng được công nhận là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam. Liên đoàn võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được công nhận là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam.

Hiện nay, cả nước có 44 Liên đoàn, Hiệp hội thể thao cấp quốc gia hoạt động trong lĩnh vực TDTT. Trong đó có 2 tổ chức xã hội là Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam cùng 42 tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao. Dưới sự quản lý của Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, các Hội thể thao hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính, tài sản, nhân sự, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

