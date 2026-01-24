HLV Phạm Hồng Hà sẽ huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam

HLV Phạm Hồng Hà chính thức huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam năm 2026. Ảnh: AKF

HLV Phạm Hồng Hà đã được Cục TDTT Việt Nam bổ sung vào Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam từ tháng 1-2026. Bà Phạm Hồng Hà đảm trách công tác huấn luyện võ sĩ nội dung kumite (đối kháng) tại đội tuyển karate Việt Nam từ năm nay.

Trước đó, HLV trưởng Dương Hoàng Long của đội tuyển karate Việt Nam đã thôi không tập trung năm nay theo nguyện vọng của cá nhân và được Cục TDTT Việt Nam chấp thuận. Ông Dương Hoàng Long từng đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển karate Việt Nam từ năm 2023 tới năm 2025, đồng thời cũng trực tiếp huấn luyện các võ sĩ nội dung kumite.

HLV Phạm Hồng Hà là người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Vị HLV này đã đảm trách vai trò HLV trưởng đội karate trẻ quốc gia nhiều năm qua. Vào lúc này, bà Phạm Hồng Hà được tin tưởng giao trọng trách tại đội tuyển karate Việt Nam.

Năm nay, karate Việt Nam sẽ có nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng. Trong đó, võ sĩ trọng điểm sẽ được chuẩn bị chuyên môn tham dự ASIAD 20 tổ chức vào tháng 9 tại Nhật Bản. Ngoài ra, đội tuyển karate Việt Nam còn tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tháng 7 tại Ninh Bình và giải vô địch châu Á 2026 dự kiến thi đấu trong tháng 6 ở Indonesia.

Đội tuyển karate Việt nam đang có chuyên gia Hassan Shaterzadeh (Iran) làm chuyên môn cho võ sĩ nội dung kumite. Chuyên gia này sẽ cùng HLV Phạm Hồng Hà chuẩn bị cho các tuyển thủ trọng điểm chương trình chuyên môn tốt nhất hướng đến các nhiệm vụ trong năm nay.

Đội tuyển karate Việt Nam đặt trọng tâm chuyên môn là ASIAD 20 được tổ chức ở Nhật Bản trong tháng 9. Đây là kỳ Đại hội được dự báo có sự cạnh tranh quyết liệt, vì vậy đội tuyển karate Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm 2026. Hiện tại, tất cả võ sĩ đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội).

MINH CHIẾN