Võ sĩ Nguyễn Thanh Trường: Niềm tự hào của karate TPHCM

Võ sĩ Nguyễn Thanh Trường

“Cô ơi, con làm được rồi, con giành được HCV rồi!”, tiếng reo đầy xúc động của Nguyễn Thanh Trường vang lên trong vòng tay HLV Huỳnh Thị Ngọc Phượng (phụ trách môn karate TPHCM) sau chiến thắng 4-1 trước đối thủ Indonesia ở trận chung kết kumite (đối kháng) hạng 84kg nam tại SEA Games 33. Đây là HCV mà karate TPHCM gặt hái được sau tấm HCĐ của Võ Hào Trình ở SEA Games 2013. Đáng quý hơn, thành tích của Thanh Trường cũng là tấm HCV cá nhân đầu tiên mà tuyển karate TPHCM có được ở đấu trường SEA Games.

Thành công không đến dễ dàng. Với Thanh Trường, anh phải đối mặt áp lực lớn trong lần đầu dự SEA Games, sau đó là cơn đau dai dẳng do chấn thương đầu gối nghiêm trọng từng khiến anh có lúc nghĩ đến việc rút lui trước đại hội. Nam võ sĩ nhớ lại: “Khi tập huấn, tôi gặp phải chấn thương buộc phải nghỉ hơn một tháng để điều trị và hồi phục. Thời gian thi đấu cận kề mà bản thân chỉ có thể đứng ngoài nhìn các đồng đội tập luyện khiến tôi xuống tinh thần rất nhiều. Nhưng nhờ sự động viên của mọi người, tôi đã vượt qua tất cả, không nghĩ nhiều về chấn thương và cứ tiến về phía trước”.

Xuất thân từ gia đình không có truyền thống thể thao, con đường đến với karate của Thanh Trường khá đặc biệt. Anh từng là vận động viên bóng rổ của trường học, rồi tình cờ đến với karate vì “tò mò”. Tố chất bộc lộ, Thanh Trường được giới thiệu vào đội tuyển karate TPHCM năm 2014. HLV Võ Hào Trình (đội tuyển karate TPHCM) đánh giá Thanh Trường là võ sĩ tiềm năng ở nội dung đối kháng, luôn kiên định với mục tiêu, thận trọng và bình tĩnh trong từng trận đấu.

Theo dõi từng giải đấu mà Thanh Trường tham dự, giới chuyên môn nhận thấy hình ảnh một nam võ sĩ trưởng thành hơn với những màn thể hiện ấn tượng. Anh gặt hái hàng loạt thành tích như: HCV giải Vô địch trẻ châu Á 2016, HCV trẻ Đông Nam Á 2017, HCV vô địch Đông Nam Á 2024, 3 năm liên tiếp Vô địch quốc gia (2023, 2024, 2025), HCV SEA Games 33...

Nguyễn Thanh Trường chia sẻ, 3 thử thách lớn nhất trong sự nghiệp là: kỷ luật trong tập luyện, chấn thương và áp lực trong thi đấu. “Để vượt qua, tôi duy trì tập luyện hàng ngày và xem lại những video thi đấu của bản thân cũng như những tuyển thủ quốc tế để học hỏi thêm kinh nghiệm, biết được thế mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân. Chấn thương là điều khó tránh nhưng tôi luôn nghĩ tích cực để tiến về phía trước, đừng để nó làm vật cản trong suy nghĩ lẫn trong tập luyện và thi đấu”, Thanh Trường chia sẻ.

NGUYỄN ANH