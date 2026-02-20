Các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ có thêm đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế đồng hành

Vướng mắc về vấn đề bác sỹ, nhân viên y tế tham gia trong các đội tuyển thể thao quốc gia chính thức được tháo gỡ từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bác sỹ sẽ được bổ sung vào các đội tuyển thể thao quốc gia trong quá trình tập huấn thời gian tới. Ảnh: MINH CHIẾN

Nghị định 349/2025/NĐ-CP về chính sách với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu đã hiệu lực. Chia sẻ từ một số Ban huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia, việc bổ sung đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế cùng tham gia quá trình tập huấn, tập luyện với tuyển thủ sẽ được tham mưu cấp quản lý để sớm hiện thực sau Tết.

Đưa trao đổi cùng SGGP, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã nhìn nhận: “Nghị định 349/2025/NĐ-CP thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi quan tâm đầy đủ hơn tới các lực lượng đặc thù. Đối với đội ngũ y, bác sỹ thể thao, các quy định về chế độ, điều kiện làm việc và cơ chế gắn bó lâu dài đã ghi nhận đúng vai trò then chốt của y học thể thao trong phòng ngừa, điều trị chấn thương và phục hồi thể lực - yếu tố quyết định trực tiếp đến tuổi nghề và thành tích của VĐV”.

Nghị định 349/2025/NĐ-CP đã quy định chi tiết các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của Nghị định có: “Nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Theo quy định mới, nhân viên y tế sẽ hưởng lương khi tập huấn cùng các đội tuyển thể thao quốc gia đảm bảo chế độ: “Nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Bác sỹ được chi trả tiền lương bằng tiền lương của HLV đội tuyển tương ứng; kỹ thuật y được chi trả tiền lương bằng tiền lương của VĐV đội tuyển tương ứng; Nhân viên y tế đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được hưởng nguyên tiền lương đang hưởng (bao gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chi trả; được hưởng khoản tiền bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương đang hưởng (tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường trong tháng) thấp hơn so với tiền lương quy định. Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi nhân viên y tế được triệu tập chia cho 26 ngày”.

Tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mức tiền công (lương) của 1 HLV đội tuyển quốc gia sẽ là 750.000 đồng/người/ngày còn 1 VĐV đội tuyển quốc gia sẽ là 550.000 đồng/người/ngày.

Điểm quan trọng là các đội tuyển thể thao quốc gia đã có thể tìm đội ngũ, lực lượng bác sỹ, nhân viên y tế đầy đủ cho mình. Nếu có bác sỹ làm việc trực tiếp trong một quá trình, VĐV sẽ trao đổi được những vấn đề sức khỏe của mình và việc giám sát sức khỏe của VĐV sẽ kỹ lưỡng hơn.

Tháng 1 năm nay, Hội y học thể thao Việt Nam chính thức ra đời. Chủ tịch Hội y học thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Thắng từng chia sẻ, mục tiêu trên hết của Hội y học thể thao Việt Nam là tập hợp, đoàn kết các nhà khoa học, chuyên gia, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực y học thể thao, thể dục thể thao và các lĩnh vực liên quan.

Các VĐV sẽ được đảm bảo sức khỏe tốt nhất khi có bác sỹ đồng hành chuyên biệt trong quá trình tập huấn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng thời, đây là nơi để chia sẻ tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền y học thể thao nước nhà. Đồng thời, Hội y học thể thao Việt Nam có thể đưa ra những tư vấn chuyên môn, phối hợp với đội tuyển thể thao quốc gia tìm kiếm bác sỹ thể thao chuyên môn tốt nhất cùng làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng đã tham gia với các đội tuyển thể thao quốc gia tại SEA Games 33-2025 nên hiểu được tầm quan trọng công việc y tế đối với các đội tuyển quốc gia.

Bây giờ, nút thắt cơ chế đã được gỡ bỏ bằng quy định trực tiếp của Nghị định 349/NĐ-CP và nhiều đơn vị về y tế thể thao có lực lượng bác sỹ, nhân viên y tế lành nghề làm việc thì ngành thể thao hoàn toàn có thể lựa chọn lực lượng tốt nhất đồng hành vào các đội tuyển quốc gia ngay sau Tết.

MINH CHIẾN