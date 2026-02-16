Thể thao Việt Nam hào hứng khi chế độ lương và thưởng mới áp dụng ngay thời điểm Tết 2026

Các tuyển thủ thể thao Việt Nam đều giữ trạng thái vui khi đón nhận việc chính sách, chế độ mới của Nghị định 349/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.

Tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nghị định 349/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30-12-2025 để Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập huấn, thi đấu bắt đầu thực hiện từ ngày 15-2-2026. Từ thời điểm này, ngành thể thao sẽ thực hiện các chính sách, chế độ mới dành cho HLV, VĐV để thay thế Nghị định 152/2018/NĐ-CP (ngày 7-11-2018) về Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Ngay khi nắm bắt thông tin, nhiều tuyển thủ thể thao quốc gia và các HLV đã có những chia sẻ của mình. Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển rowing Việt Nam đã bày tỏ: “Đây thật sự là điều rất khích lệ. Chúng tôi đã biết được các nội dung của Nghị định 349 khi ban hành. Nhưng rõ ràng, các chế độ, chính thức được thực hiện chính thức thì tinh thần của VĐV sẽ rất lớn. Đáng chú ý, thời điểm bắt đầu có hiệu lực là ngay Tết Nguyên đán 2026 nên đây như một sự cổ vũ tinh thần rất lớn. Chắc chắc khi VĐV trở lại tập luyện sau Tết, họ sẽ có những sự hứng khởi của mình”. Đại diện đội tuyển điền kinh Việt Nam thì tin tưởng: “Chế độ mới đã nâng cao về dinh dưỡng, y tế và đặc biệt là tiền công, thưởng dành cho tuyển thủ quốc gia. Tôi tin rằng tuyển thủ được tập trung sẽ phải nỗ lực hết sức xứng đáng với những chế độ này. Mức thù lao ngày tập của mỗi tuyển thủ đã nâng lên 550.000 đồng/người/ngày sẽ giúp VĐV có thêm thu nhập khi tập luyện, thi đấu”.

Tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan cho rằng mỗi VĐV đều ý thức chuyên môn khi giữ vai trò tuyển thủ quốc gia. “Từ bây giờ, chế độ dành cho tuyển thủ quốc gia đã tăng đặc thù hơn trước. Tôi thấy rất nhiều mức thưởng lớn dành cho kết quả, Olympic, ASIAD hay SEA Games. Vì thế, VĐV đạt được thành tích huy chương trong mỗi giải đấu sẽ mang lại thu nhập tốt cho cuộc sống của mình”.

VĐV đua thuyền rowing Việt Nam tin tưởng chế độ mới sẽ khích lệ thêm sự tập luyện, thi đấu giành thành tích cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay khi đón nhận thông tin Nghị định 349/2025/NĐ-CP có hiệu lực ngay từ ngày 15-2, nhiều tuyển thủ đội tuyển TDDC Việt Nam bày tỏ niềm vui với điều này.

Bởi lẽ, môn TDDC là một trong những môn thể thao đặc thù. VĐV tập luyện, thi đấu TDDC gặp không ít khó khăn về thu nhập. Tuy vậy khi chế độ, chính sách dành cho VĐV được thay đổi theo quy định mới, chắc chắn thu nhập dành cho tuyển thủ ở môn thể thao này cải thiện hơn. “Chúng tôi rất vui khi chế độ mới bắt đầu áp dụng. Không riêng môn TDDC, nhiều môn thể thao khác sẽ có những động lực mới để chuẩn bị chuyên môn tốt hơn nữa”, một tuyển thủ đội tuyển TDDC Việt Nam (xin giấu tên) đã bày tỏ.

Trước khi rời Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia về nghỉ Tết, các võ sĩ đội tuyển karate Việt Nam đều giữ cho mình trạng thái tinh thần tốt nhất.

Ban huấn luyện đội tuyển karate yêu cầu từng tuyển thủ phải tập trung giữ sức khỏe, không để quãng nghỉ Tết ảnh hưởng tới phong độ. Võ sĩ Khuất Hải Nam của đội tuyển karate Việt Nam đã bày tỏ: “Chế độ mới dành cho tuyển thủ quốc gia đã được áp dụng. Năm nay, chúng tôi được tập trung chuyên môn thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc tế, trong đó có ASIAD 20. Nếu giành được thành tích tại ASIAD 20, chắc chắn những phần thưởng theo mức mới sẽ được áp dụng và đây là động lực tinh thần rất lớn với mỗi người”.

Tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, VĐV được hưởng chế độ thực phẩm chức năng đặc thù. Nghị định quy định “VĐV được hưởng chế độ thực phẩm chức năng trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quy định chế độ thực phẩm chức năng theo tính chất đặc thù của từng môn thể thao đối với VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương tại ASIAD, tham dự vòng loại và tham dự Olympic Games, tham dự Paralympic Games”.

MINH CHIẾN