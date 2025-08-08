Nhiều tuyển thủ tin tưởng chế độ đãi ngộ mới sẽ sớm được áp dụng

Nhiều tuyển thủ thuộc các đội tuyển thể thao quốc gia cho rằng những chế độ mới mức dinh dưỡng (tiền ăn) và tiền công (lương) cùng thưởng thành tích mang lại tín hiệu tích cực cho thể thao Việt Nam.

Tuyển thủ thể thao Việt Nam nỗ lực tập luyện, thi đấu giành thành tích cao và cũng có thưởng từ các quy định. Ảnh: MINH MINH

Tuyển thủ cử tạ Trịnh Văn Vinh cho biết mình đã biết những mức mới dự kiến được ngành thể thao Việt Nam áp dụng về tiền ăn, tiền công và thưởng khi thi đấu. “Nếu các mức trên được thay đổi, chúng tôi thấy rất phù hợp để nâng cao đời sống của VĐV. Đặc biệt là thưởng đã nâng cao rõ rệt hơn so với quy định cũ thì mọi người sẽ nỗ lực thêm nữa để giành thành tích cao nhất”, Trịnh Văn Vinh bày tỏ.

Cựu tuyển thủ quốc gia từng dự Olympic môn cử tạ Hoàng Thị Duyên cho rằng các mức chế độ mới đang được đề xuất là kịp thời. “Chế độ tăng thì trách nhiệm của VĐV cũng tăng. Nhưng với tiền ăn, tiền công được thay đổi tăng 100% so với trước thì VĐV chắc chắn rất hứng khởi để tập luyện, giành các kết quả cao”, Hoàng Thị Duyên chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam có chung quan điểm rằng từng mức mới đang được đề xuất để nâng cao chế độ cho VĐV là đúng tình hình thực tế. Mỗi môn thể thao có đặc thù riêng về chuyên môn nhưng tất cả VĐV đều giống nhau 1 điểm là phải đổ mồ hôi tập luyện hàng ngày mới tích lũy được thành tích để sẵn sàng ra thi đấu tranh huy chương mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

“Điền kinh là môn sức bền. VĐV điền kinh cần nhiều sự bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm để sức khỏe đảm bảo. Chúng tôi thấy nếu các mức dinh dưỡng và tiền lương được tăng thì chắc chắn sự đảm bảo chuyên môn là tốt thêm”, tuyển thủ Nguyễn Trung Cường trao đổi.

Trao đổi trước việc thể thao Việt Nam sẽ thay đổi đáng kể các mức thưởng trên mọi đấu trường, đặc biệt là thành tích huy chương tại Olympic và ASIAD, các nhà vô địch ASIAD của thể thao Việt Nam như Dương Thúy Vi (wushu) và Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh) đều tin đây là bước ngoặt có giá trị đối với VĐV.

Tuyển thủ Dương Thúy Vi từng đạt HCV tại ASIAD năm 2014. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Giành được 1 tấm HCV tại đấu trường ASIAD là không dễ. Vì vậy, tôi thấy mức thưởng mới (dự kiến là 700 triệu đồng/HCV ASIAD) là xứng đáng cho bất kể tuyển thủ nào đạt được thành tích này”, nhà vô địch ASIAD 18 năm 2018 - Bùi Thị Thu Hảo chia sẻ. Dương Thúy Vi (từng giành HCV ASIAD 17 năm 2014) đang tham dự World Games 2025 cho biết mình nắm thông tin các mức thưởng mới được xây dựng qua báo chí và chờ đợi việc áp dụng sẽ sớm thực hiện. “Tôi và nhiều VĐV luôn nỗ lực thi đấu tại các giải quốc tế để giành kết quả huy chương. Nhưng chắc chắn, đạt được huy chương ASIAD luôn có giá trị riêng. Vì vậy nếu thưởng cho huy chương ASIAD được tăng hơn thì thật sự vui”, cô trao đổi.

Theo đề xuất các mức thưởng thành tích tại Dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thì VĐV giành 1 HCV Olympic sẽ được thưởng 3,5 tỷ đồng. 1 HCB Olympic là 1 tỷ 750 triệu đồng còn 1 HCĐ Olympic là 875 triệu đồng. VĐV giành HCV, HCB, HCĐ tại ASIAD sẽ có mức thưởng tương ứng là 700 triệu đồng/huy chương, 350 triệu đồng/huy chương và 175 triệu đồng/huy chương.

Với SEA Games, VĐV giành HCV, HCB và HCĐ dự kiến có mức thưởng mới là 60 triệu đồng/huy chương, 30 triệu đồng/huy chương và 25 triệu đồng/huy chương. Ngoài ra các mức thưởng dành cho Giải vô địch thế giới, Giải vô địch châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á của từng môn sẽ tính thưởng theo mỗi nhóm. Thưởng cao nhất dành cho 1 HCV đối với môn nhóm 1 tại Giải vô địch thế giới là 175 triệu đồng/huy chương còn 1 HCV môn nhóm 1 tại Giải vô địch châu Á là 70 triệu đồng/huy chương, 1 HCV môn nhóm 1 tại Giải vô địch Đông Nam Á là 40 triệu đồng/huy chương.

MINH CHIẾN