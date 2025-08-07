Các tuyển thủ Việt Nam giành huy chương Olympic có thể hưởng mức hỗ trợ 40 triệu đồng mỗi tháng

Nâng chế độ dành cho HLV, VĐV thể thao đang là điều cần thiết dựa trên thực tiễn của xã hội và ngành thể thao gấp rút hoàn thành Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ.

Sự thay đổi cần thiết

Ngày 7-8 tại Hà Nội, Cục TDTT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ. Đại diện các đơn vị chuyên môn thể thao và các Bộ, ngành đã tham dự Hội nghị trên.

Tới lúc này, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ đã được Cục TDTT Việt Nam xây dựng các nội dung cơ bản trước khi hoàn chỉnh trình lãnh đạo Bộ VH-TT-DL xem xét và trình cấp trên phê duyệt.

Qua tìm hiểu, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ đi sâu vào các nhóm nội dung quan trọng gồm thay đổi về chế độ, chính sách và mức thưởng dành cho HLV, VĐV đạt thành tích cao của thể thao Việt Nam. Đơn cử, điểm mới được ngành thể thao đưa vào là VĐV đạt thành tích xuất sắc sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo mức cụ thể: Huy chương Olympic là 40.000.000 đồng/người/tháng; HCV ASIAD là 20.000.000 đồng/người/tháng; Vượt qua vòng loại tham dự Olympic, huy chương Paralympic Games là 10.000.000 đồng/người/tháng. VĐV được hỗ trợ theo 1 chu kỳ (4 năm) tính từ thời điểm đạt thành tích cho tới kỳ Đại hội kế tiếp.

Thể thao Việt Nam đang thực hiện các chế độ theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Ở đó, các nội dung về hỗ trợ (theo chu kỳ) dành cho VĐV đạt thành tích vượt trội không có.

Trước đó, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt từng cho biết khi báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2025 tại Bộ VH-TT-DL rằng các nội dung được xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 có ý nghĩa quan trọng dành cho HLV, VĐV thể thao.

VĐV sẽ gắn bó với nghề hơn

Các bộ phận chuyên môn đã tham mưu xây dựng việc tăng, nâng chế độ cao dành cho HLV, VĐV thể thao khi tập trung đội tuyển quốc gia. Tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ, mức dinh dưỡng dành cho 1 tuyển thủ quốc gia được tham mưu là 405.000 đồng/người/ngày và tiền công (lương) là 540.000 đồng/người/ngày. Hiện tại, mỗi tuyển thủ quốc gia được hưởng mức lương 270.000 đồng/người/ngày.

Trước khi tổ chức Hội nghị lấy ý kiến ngày 7-8, Cục TDTT Việt Nam đã gởi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 tới các đội tuyển thể thao quốc gia ghi nhận ý kiến của HLV, VĐV. Đây là người trực tiếp hưởng chế độ, chính sách mới nên cần được nắm bắt và đưa quan điểm của mình.

“Tôi đánh giá rằng việc thay đổi chế độ (ở đây là nâng lên) cao hơn so với trước là điều cần thiết. Khi tinh thần của HLV, VĐV được đảm bảo thì họ sẽ toàn tâm tập luyện, thi đấu giành thành tích”, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT) bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, để đi tới thống nhất nội dung xây dựng tại Dự thảo, các cuộc làm việc quan trọng của ngành thể thao cùng đơn vị liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính còn diễn ra. Dù vậy, nội dung cơ bản của Dự thảo đã hoàn thành nên chế độ mới dành cho HLV, VĐV khả thi thực hiện.

Tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018, nhà quản lý đề xuất dinh dưỡng dành cho HLV, VĐV sẽ là 607.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập trung trọng điểm (không quá 90 ngày) trước khi thi đấu SEA Games, ASIAD, Olympic.

