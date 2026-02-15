Nghị định 349 có hiệu lực giúp các tuyển thủ quốc gia chính thức hưởng chế độ vượt trội

Bắt đầu từ hôm nay 15-2, HLV, VĐV thể thao Việt Nam sẽ được hưởng chế độ chính sách đặc thù mới khi Nghị định 349/2025/NĐ-CP có hiệu lực thực thi.

VĐV thể thao Việt Nam bắt đầu được hưởng các chế độ mới từ ngày 15-2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nghị định 349/2025/NĐ-CP (ngày 30-12-2025) được Chính phủ ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu chính thức có hiệu lực từ ngày 15-2-2026.

Như vậy kể từ thời điểm này, các chế độ, chính sách dành cho HLV, VĐV thể thao ở các cấp độ đội tuyển quốc gia được áp dụng theo quy định mới. Đồng thời, nhiều đơn vị trong cả nước cũng hướng tới điều chỉnh chế độ dành cho HLV, VĐV thể thao cơ sở của mình từ những quy định mới tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP.

Trong quy định mới được áp dụng, mức thù lao (tiền công, tiền lương) và dinh dưỡng dành cho các HLV, VĐV đội tuyển thể thao quốc gia được thay đổi vượt trội. Theo đó từ bây giờ, HLV trưởng đội tuyển thể thao quốc gia được hưởng thù lao là 1.100.000 đồng/người/ngày. Dựa trên số ngày làm việc (26 ngày/tháng), thù lao dành cho mỗi HLV trưởng đội tuyển thể thao quốc gia sẽ là hơn 26 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mỗi HLV của đội tuyển thể thao quốc gia được hưởng thù lao là 750.000 đồng/người/ngày còn HLV trưởng đội tuyển thể thao trẻ quốc gia có tiền công là 750.000 đồng/người/ngày.

Cũng từ ngày 15-2, VĐV đội tuyển quốc gia sẽ được chi trả lương là 550.000 đồng/người/ngày. Số tiền sẽ được chi trả theo số ngày thực tập của tuyển thủ trong thời gian tập huấn. VĐV đội tuyển trẻ quốc gia sẽ có mức thù lao là 430.000 đồng/người/ngày. Sơ bộ, trong 1 tháng (tính theo 26 ngày tập luyện chính thức), mỗi tuyển thủ quốc gia sẽ được trả tiền công là gần 15 triệu đồng/người. Trước đây với mức tiền công thực hiện của Nghị định 152/2018/NĐ-CP là 270.000 đồng/người/ngày thì mỗi tháng 1 tuyển thủ quốc gia chỉ được trả tiền công là 7.020.000đồng.

Khi Nghị định 349/2025/NĐ-CP được ban hành cuối tháng 12 năm ngoái, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã đánh giá đây là bước tiến mới để người làm thể thao và HLV, VĐV thể thao Việt Nam được hưởng những chế độ tốt nhất và phù hợp với mặt bằng phát triển xã hội hiện tại. Đồng thời, các chế độ không chỉ tập trung cho việc thay đổi các mức khen thưởng, chế độ dinh dưỡng, tiền lương mà còn đưa ra những quy định đối với bảo hiểm, học tập hay công ăn việc làm sau khi VĐV kết thúc thi đấu…

Cũng từ lúc này, mỗi VĐV giành được 1 tấm HCV tại Olympic sẽ được hưởng mức khen thưởng 3,5 tỷ đồng còn mỗi tấm HCV tại ASIAD có mức thưởng 280 triệu đồng trong khi HCV SEA Games sẽ được thưởng 54 triệu đồng.

Với chế độ mới, VĐV thể thao Việt Nam sẽ yên tâm hơn vào tập luyện thi đấu giành thành tích. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“VĐV đạt thành tích xuất sắc được hưởng chế độ hằng tháng theo các mức cụ thể như sau: HCV Olympic Games: 40.000.000 đồng/người/tháng; HCB Olympic Games: 30.000.000 đồng/người/tháng; HCĐ Olympic Games, HCV ASIAD, HCV Paralympic Games: 20.000.000 đồng/người/tháng; HCB Paralympic Games: 15.000.000 đồng/người/tháng; Vượt qua vòng loại tham dự Olympic Games, HCĐ Paralympic Games: 10.000.000 đồng/người/tháng”, mức hỗ trợ mới và lần đầu được nhà nước áp dụng đối với các thành tích của VĐV được ghi rõ tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP.

Từng mức hỗ trợ thực hiện theo thời gian kéo dài 1 chu kỳ với mỗi đại hội thi đấu mà VĐV có được thành tích.

Theo mức quy định chính thức thực hiện, VĐV đội tuyển quốc gia và VĐV đội tuyển trẻ quốc gia được dinh dưỡng (tiền ăn) là 400.000 đồng/người/ngày. Ở thời gian tập trung chuẩn bị cho các Đại hội thể thao quan trọng, mức dinh dưỡng sẽ được tăng lên là 600.000 đồng/người/ngày, trong vòng 90 ngày.

MINH CHIẾN