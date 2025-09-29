VĐV chuẩn bị SEA Games 33 hy vọng sẽ sớm được nâng chế độ dinh dưỡng

Vào lúc này, HLV, VĐV các đội thể thao quốc gia chuẩn bị SEA Games 33-2025 chưa hưởng hướng chế độ dinh dưỡng tăng cường và dự kiến mức ăn mới sớm được xem xét thông qua.

VĐV được phục vụ bữa ăn để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Tập luyện tập trung cao độ

HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia được xác định nhiệm vụ tham dự SEA Games 33-2025 hiện tại vẫn hưởng chế độ dinh dưỡng (tiền ăn) là 320.000 đồng/người/ngày.

Đơn vị Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đã làm việc cùng các bộ môn và đội tuyển thể thao quốc gia rà soát kỹ lực lượng HLV, VĐV để tham mưu lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam báo cáo Bộ VH-TT-Dl chuẩn bị nâng mức dinh dưỡng lên 480.000 đồng/ngày theo Thông tư 86/2020/TT-BTC Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao được Bộ Tài chính áp dụng từ năm 2020. Hiện tại, việc áp dụng chế độ dinh dưỡng vào thời điểm tập trung tăng cường chưa thực hiện. Khi danh sách được Bộ VH-TT-DL thông qua, dự kiến các đội tuyển thể thao quốc gia có thành viên làm nhiệm vụ SEA Games 33-2025 sẽ được áp dụng mức ăn mới.

SEA Games 33-2025 khai mạc chính thức ngày 9-12 tại Thái Lan. Thể thao Việt Nam còn 2 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng các mặt chuyên môn để sẵn sàng thi đấu. Thời điểm này đang là giai đoạn quan trọng mà từng HLV thực hiện giáo án tích lũy chuyên môn cho tuyển thủ trước khi nhả khối lượng để đạt điểm rơi phong độ đúng giai đoạn thi đấu SEA Games 33-2025.

Qua tìm hiểu, dự kiến ngay đầu tháng 10, việc nâng dinh dưỡng lên mức 480.000 đồng/người/ngày sẽ được thực thi cho các HLV, VĐV thể thao quốc gia làm nhiệm vụ SEA Games 33-2025.

Mô hình tổ chức bữa ăn để ngon miệng

Hiện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) tổ chức khay ăn cho HLV, VĐV tại các bữa. Ảnh: VĂN DUY

Nâng cao chất lượng bữa ăn để mang lại thức ăn, dinh dưỡng đảm bảo nhất cho các HLV, VĐV thể thao Việt Nam là điều Cục TDTT Việt Nam và nhà quản lý từng Trung tâm huấn luyện quốc gia đều mong muốn.

Dinh dưỡng của mỗi môn thể thao, VĐV là khác nhau vào từng chu kỳ tập chuyên môn. Điểm quan trọng, các bếp ăn tại Trung tâm quốc gia phải tổ chức mô hình tổ chức phục vụ phù hợp giúp VĐV có cảm giác ngon miệng, muốn ăn các món ăn được cung cấp. Bởi lẽ, VĐV sẽ là người quyết định thành tích khi thi đấu. Họ phải được đảm bảo nhu cầu bữa ăn hợp lý trong quá trình chuẩn bị. Vào lúc này, với tiền dinh dưỡng quy định, mỗi VĐV sẽ được phục vụ 3 bữa ăn/ngày trong quá trình tập huấn, thi đấu (gồm sáng, trưa, tối). Bếp ăn từng Trung tâm huấn luyện quốc gia ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, và Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bữa ăn cho HLV, VĐV dựa theo sự đảm bảo các quy định.

Bếp ăn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia (TPHCM) luôn công khai thực đơn, thực phẩm. Ảnh: MINH CHIẾN

Có Trung tâm tổ chức bữa ăn với việc phục vụ theo mâm ăn (6 người/mâm) từng bữa. Có Trung tâm sẽ tổ chức bữa ăn là VĐV sử dụng khay ăn riêng lựa chọn món theo thực đơn phục vụ.

Mỗi cách tổ chức bữa ăn có điểm thuận tiện riêng. Khi VĐV ăn hết món mà họ chọn đưa vào khay, điều đó đúng nghĩa khẩu phần ngon miệng và nhà bếp phục vụ tốt nhu cầu dinh dưỡng. Ngoài thực phẩm phục vụ, các VĐV được bổ sung hoa quả tăng cường vitamin và sữa tươi, sữa chua đúng khẩu phần theo mức chi dinh dưỡng. Tại tất cả các bếp ăn của Trung tâm huấn luyện quốc gia, thực đơn được công khai và HLV, VĐV nắm bắt thực phẩm phục vụ cho mình nguồn gốc, chất lượng như thế nào.

Yếu tố tinh thần trong bữa ăn có ý nghĩa quyết định để VĐV cảm thấy ngon miệng hay không. Cách thức phục vụ và chất lượng bữa ăn dành cho VĐV thành tích cao luôn quan trọng ở mọi thời điểm chứ không riêng giai đoạn VĐV chuẩn bị bước vào đấu trường lớn.

MINH CHIẾN