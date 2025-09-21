Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện: Tôi quyết tâm bảo vệ HCV tại SEA Games 33

VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện tiếp tục giành HCV nội dung sở trường ngựa vòng tại giải TDDC vô địch quốc gia 2025 và khi giải kết thúc, tuyển thủ người TPHCM đã có chia sẻ cùng SGGP.

Đặng Ngọc Xuân Thiện tự tin chuẩn bị chuyên môn hướng tới giải vô địch thế giới 2025 và SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phóng viên: - Xuân Thiện đánh giá phong độ của bản thân tại giải quốc gia năm nay thế nào?

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện: - Ngày đầu, tôi chưa ổn định. Tuy nhiên trong ngày thi đấu chung kết tôi giữ được phong độ tốt và giành HCV. Đây là kết quả tôi ưng ý tại giải vô địch quốc gia năm nay.

Phóng viên: - Việc đã có HCV cúp thế giới 2025 và HCĐ giải vô địch châu Á 2025, Xuân Thiện gặp nhiều áp lực khi ra thi đấu hay không?

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện: - Tôi không gặp áp lực nào. Tôi được sự chuẩn bị tốt về chuyên môn và trên hết giữ tinh thần ổn định. Ngoài nhiệm vụ thi đấu trong nước, tôi được tham gia các giải quốc tế cùng đội tuyển TDDC Việt Nam và rất tập trung muốn hoàn thành tốt thành tích đề ra.

Phóng viên: - Xuân Thiện đã giành HCV tại SEA Games 32-2023, vậy dự báo sự cạnh tranh tại SEA Games 33-2025 sẽ thế nào?

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện: - Tôi dự đoán cuộc cạnh tranh năm nay sẽ quyết liệt. Các quốc gia đều tập trung giành thành tích cao nhất. Chủ nhà Thái Lan chỉ cho mỗi quốc gia đăng ký 1 VĐV tại 1 nội dung đơn môn. Tính cạnh tranh sẽ rất cao. Tuy nhiên tôi nghĩ mình sẽ làm tốt đúng khả năng bản thân. Tôi tập trung vào nội dung sở trường ngựa vòng. Tôi rất quyết tâm bảo vệ được tấm HCV cho TDDC Việt Nam.

Phóng viên: - Sau đây đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tham dự giải thế giới 2025, bạn hướng tới mục tiêu nào đấu trường này?

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện: - Trước tiên tôi phải hoàn thành thật tốt bài thi đấu của mình để tìm suất chung kết. Sau đó, tôi và các thầy sẽ có sự chuẩn bị tiếp theo. Bài thi nội dung ngựa vòng của tôi đang có độ khó cao, đủ khả năng tranh chấp trước VĐV hàng đầu thế giới. Nếu tôi làm tốt bài thi, tôi và TDDC Việt Nam có thể giành kết quả tốt ở các giải quốc tế. Năm 2026, TDDC Việt Nam có nhiệm vụ ASIAD 20 và xa hơn còn giải vòng loại Olympic 2028. Bản thân tôi và từng VĐV đều nỗ lực tập luyện để giữ vững phong độ, sẵn sàng tham dự các giải đấu có tính chất quyết định.

Phóng viên: - Xin cám ơn Xuân Thiện và chúc bạn có nhiều thành công!

MINH CHIẾN (thực hiện)