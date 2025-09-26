Dự kiến lấy 20 mẫu kiểm tra doping các VĐV chuẩn bị SEA Games 33

Việc kiểm tra doping sẽ được thể thao Việt Nam thực hiện đúng quy định trước khi VĐV tham dự SEA Games 33-2025.

Tất cả VĐV đều hướng tới thi đấu thể cao công bằng và lành mạnh. Ảnh: MINH MINH

Thông tin mà SGGP có được, dự kiến ngành thể thao sẽ lấy khoảng 20 mẫu kiểm tra doping đối với các VĐV đang chuẩn bị tham dự SEA Games 33-2025.

Theo thông lệ, các quốc gia sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping VĐV (theo số lượng đảm bảo) trước khi tham dự SEA Games.

Tới đây, thể thao Việt Nam sẽ tiến hành việc này. Công tác lấy mẫu kiểm tra thực hiện đúng quy chuẩn, quy định của Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA và theo hướng dẫn của Tiểu ban y tế SEA Games 33-2025.

Cán bộ Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam sẽ thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra. Danh sách đội tuyển thể thao và VĐV được thực hiện cho mẫu không được thông báo để bảo mật thông tin. Hiện tại, Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về công tác phòng, chống doping dành cho HLV, VĐV tất cả các đội thể thao trong nhiều giải vô địch quốc gia. Các HLV, VĐV chuẩn bị tham dự SEA Games 33-2025 cũng được đề cao công tác phòng, chống doping.

Trong phiên họp Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33-2025 diễn ra tháng 8 vừa qua tại Thái Lan, Ban tổ chức SEA Games 33-2025 đã thông báo nhiều nội dung liên quan tới việc phòng, chống doping trong thi đấu tại Đại hội để mang tới các cuộc tranh tài công bằng. Dự kiến, Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33-2025 lần thứ 2 sẽ tổ chức vào ngày 23-10 tới đây tại Thái Lan. Cùng trong tháng 10, phiên họp của Tiểu ban kỹ thuật SEA Games 33-2025 sẽ được chủ nhà Thái Lan thực hiện.

Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam đang rà soát lực lượng để quyết định danh sách chính thức HLV, VĐV tham dự SEA Games 33-2025 đề xuất tới Bộ VH-TT-DL. Dự kiến, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội lần này có số lượng dưới 1.000 thành viên.

SEA Games 33-2025 chính thức diễn ra từ ngày 9-12 tới 20-12.

MINH CHIẾN