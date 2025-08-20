Giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 sẽ kiểm tra doping các lực sĩ

Việc lấy mẫu kiểm tra doping các lực sĩ thi đấu tại giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 sẽ được thực hiện đúng quy định.

Việc kiểm tra doping tại giải thể thao quốc gia đang được thực hiện kỹ lưỡng. Ảnh: MINH MINH

Trung tâm y học và doping thể thao Việt Nam sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping đối với các lực sĩ thi đấu tại giải cử tạ vô địch quốc gia. Giải sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 21-8 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).

Việc lấy mẫu kiểm tra doping thực hiện đúng kế hoạch của Trung tâm y học và doping thể thao Việt Nam đã xây dựng năm 2025. Tại phiên họp kỹ thuật trước giải đấu, ngày 20-8, đại diện các đơn vị đã được thông báo. Tại giải, cán bộ của Trung tâm y học và doping thể thao Việt Nam sẽ có chương trình hướng dẫn các lực sĩ về công tác phòng, chống doping và nắm bắt đầy đủ các thông tin để đảm bảo sức khỏe khi tập luyện và thi đấu.

Việc lấy mẫu kiểm tra doping tại giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cán bộ Trung tâm y học và doping thể thao Việt Nam làm việc độc lập theo quy định. Số lượng mẫu kiểm tra được giữ kín không tiết lộ.

Giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 thu hút 180 lực sĩ của 23 đơn vị trong cả nước tham gia tranh tài đầy đủ hạng cân dành cho nam, nữ. Tại giải lần này, lực sĩ Olympic Trịnh Văn Vinh có tham gia thi đấu. Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam cũng xem xét thành tích của lực sĩ để tuyển chọn lực lượng tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN