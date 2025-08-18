Đội tuyển cử tạ Việt Nam rà soát lực sĩ chủ lực góp mặt SEA Games 33 từ giải vô địch quốc gia

Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ có thêm cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng dành cho các lực sĩ chủ lực chuẩn bị tham dự SEA Games 33-2025 từ giải vô địch quốc gia 2025.

Trần Minh Trí là lực sĩ giành được nhiều thành tích thời gian qua sẽ dự giải quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

“Giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 sẽ quy tụ đầy đủ lực sĩ hàng đầu của Việt Nam tham dự. Kết thúc thi đấu ngoài việc để từng VĐV tranh thành tích huy chương, nó còn là thước đo để ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam xem xét lực sĩ trọng điểm đang giữ phong độ như thế nào để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng cho biết.

Cùng quan điểm trên, Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ - thể hình Việt Nam – ông Đỗ Đình Kháng phân tích: “Người làm chuyên môn biết rằng lực sĩ có năng lực tốt nhất đã được tập huấn đội tuyển cử tạ Việt Nam. Lực sĩ trẻ triển vọng cũng được tập luyện tại đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia. Dù thế, tính chất thi đấu giải vô địch quốc gia rất quan trọng nên mỗi người đều tập trung để đạt đúng khả năng. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ có bất ngờ về thành tích trong giải đấu”.

Năm nay là lần đầu tiên, giải cử tạ vô địch quốc gia bắt đầu tổ chức tranh tài các hạng cân mới để phù hợp tiêu chuẩn thế giới.

Từ tháng 6 vừa qua, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) áp dụng nhóm hạng cân mới tại giải đấu chính thức gồm 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg (na), còn nữ là 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg.

Trong khi đó, SEA Games 33-2025 thông báo sẽ tổ chức các nội dung gồm 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg và trên 94kg (nam) và 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg và trên 77kg (nữ).

Từng lực sĩ của các đơn vị đã điều chỉnh nội dung phù hợp sau khi được thông báo về hạng cân mới của thế giới. Cử tạ Việt Nam cần tìm ra nhiều lực sĩ tài năng và tiềm năng nhất làm nhiệm vụ quốc tế trong tương lai nên nhà quản lý sẽ theo dõi rất kỹ chuyên môn giải vô địch quốc gia năm nay.

Hai năm trước, chúng ta giành 7 huy chương môn cử tạ SEA Games 32-2023 (trong đó có 4 HCV). Các lực sĩ giành HCV tại SEA Games 32-2023 gồm Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Quốc Toản, Trần Đình Thắng. Tại giải vô địch quốc gia 2025, họ có tham dự.

Nguyễn Trần Anh Tuấn (giữa) là niềm hy vọng HCV của đội cử tạ TPHCM. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã tham dự các giải quốc tế từ đầu năm gồm vô địch Đông Nam Á, vô địch trẻ Đông Nam Á, vô địch châu Á, vô địch trẻ châu Á 2025. Nhiều lực sĩ đã giành huy chương từ các giải trên trên như K’Dương, Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Phạm Đình Thi, Quàng Thị Tâm, Hà Thị Xiến… Họ sẽ được giới chuyên môn chú ý tại giải vô địch quốc gia năm nay. Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết từng tuyển thủ có trọng trách tranh huy chương quốc gia cho đơn vị chủ quản nhưng phải đạt chuyên môn đúng yêu cầu mới có cơ hội góp mặt SEA Games 33-2025.

Giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 sẽ quy tụ 180 lực sĩ của 23 đơn vị tham gia thi đấu. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tới 26-8 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).

Dự kiến, lực sĩ từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 là Trịnh Văn Vinh tiếp tục tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Thời gian qua, Trịnh Văn Vinh không góp mặt trong một số giải đấu quốc tế.

MINH CHIẾN