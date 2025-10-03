HLV và VĐV chuẩn bị SEA Games 33 chính thức được nâng chế độ dinh dưỡng từ đầu tháng 10

HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị SEA Games 33-2025 đã chính thức được nâng chế độ dinh dưỡng (tiền ăn) theo quy định.

VĐV quan trọng của thể thao Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025 bắt đầu hưởng chế độ dinh dưỡng nâng cao. Ảnh: MINH CHIẾN

Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đã chính thức thực hiện nâng chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị SEA Games 33-2025 từ ngày 1-10.

Theo đó, từng người được hưởng chế độ dinh dưỡng (tiền ăn) là 480.000 đồng/ngày trong quá trình tập huấn và thi đấu thời điểm hiện tại cho tới khi kết thúc SEA Games 33-2025. Việc tăng chế độ dinh dưỡng thực hiện theo Thông tư 86/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành năm 2020 Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao.

Trước đó, các HLV, VĐV hưởng mức ăn hàng ngày là 320.000 đồng/người. Hiện tại, thể thao Việt Nam đang có các đội tuyển quốc gia chuẩn bị SEA Games 33-2025 tập huấn tại nhiều địa điểm và tất cả cùng được áp dụng chung mức dinh dưỡng mới để tăng cường thêm sức khỏe trước khi thi đấu. Giữa tháng 9 vừa qua, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã làm việc cùng đại diện HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) để nắm bắt thêm tình hình chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025.

Cách đây 2 năm, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2023 tại Campuchia với 1003 thành viên. Hiện tại, công tác chuẩn bị lực lượng các đội tuyển thể thao quốc gia đang được Cục TDTT Việt Nam rà soát. Thể thao Việt Nam sẽ tính toán số lượng thành viên phù hợp tham gia đấu trường SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

MINH CHIẾN