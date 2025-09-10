Giữa tháng 9, các HLV và VĐV Việt Nam sẽ được nâng cao chế độ dinh dưỡng chuẩn bị SEA Games 33

Các HLV, VĐV thể thao Việt Nam chuẩn bị được tăng chế độ dinh dưỡng (tiền ăn) để đảm bảo sức khỏe trong thời gian tập huấn cao độ trước khi tham dự SEA Games 33-2025.

Karate là đội tuyển thể thao Việt Nam được trao HCV đầu tiên tại SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và bộ phận chuyên môn Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) cùng đơn vị liên quan, các bộ môn thể thao đã thảo luận đề xuất nâng cao chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV bắt đầu tập huấn cao độ chuẩn bị tham dự SEA Games 33 vào ngày 8-9 vừa qua. Qua tìm hiểu, quản lý ngành thể thao sẽ đề xuất Bộ VH-TT-DL thực hiện việc này. Khi thông qua, việc triển khai sẽ sớm thực hiện vào trung tuần tháng 9.

Hiện tại, VĐV đội tuyển quốc gia đang hưởng dinh dưỡng (tiền ăn) 320.000 đồng/người/ngày theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 86/2020/TT-BC áp dụng từ năm 2020. Đồng thời, Thông tư quy định: “HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày”.

Ghi nhận trực tiếp tại các điểm tập huấn của nhiều đội tuyển thể thao quốc gia ở TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Hà Nội, tất cả tuyển thủ đang tập luyện với tinh thần khẩn trương. Đây không phải lần đầu thể thao Việt Nam tăng cường chế độ dinh dưỡng vào giai đoạn HLV, VĐV tập trung cao đội trước khi tham dự SEA Games. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tổ chức mô hình bữa ăn và thực phẩm (món ăn) dành cho HLV, VĐV rất quan trọng. Bởi vì sau khi tập luyện mệt mỏi, từng người đều muốn một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng để đảm bảo sức khỏe lẫn tinh thần. Vì thế, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam yêu cầu tất cả điểm tập huấn phải đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất cho HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia.

Thể thao Việt Nam đã đăng ký danh sách tham dự SEA Games 33-2025 với Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan vào ngày 1-9. Có thể nhận định, Cục TDTT đã xác định 95% lực lượng VĐV sẽ thi đấu tại Đại hội lần này. Khi đăng ký với Ban tổ chức, việc thay đổi gần như không thể. Do vậy, lực lượng thuộc 5% còn lại dành cho những sự thay thế bất khả kháng diễn ra trước giờ lên đường.

Cục TDTT Việt Nam đã nhận trọng trách phấn đấu đứng top 3, đạt từ 80 tới 100 HCV, tại SEA Games 33-2025. Yếu tố bí mật lực lượng là cần thiết. Do vậy, các đội tuyển thể thao quốc gia và lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam chưa chia sẻ chi tiết lực lượng VĐV Việt Nam đã đăng ký. Theo một số chia sẻ chuyên môn cho biết thể thao Việt Nam tiếp tục cử lực lượng đầy đủ VĐV tốt nhất tham dự SEA Games 33-2025.

Kickboxing là đội tuyển thể thao Việt Nam giành HCV cuối cùng tại SEA Games 32-2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bắt đầu từ tháng 9, nhiều đội thể thao quốc gia bước vào tập kín chuyên môn và cử lực lượng trọng điểm tập huấn nước ngoài nâng cao trình độ. Do vậy, chế độ dinh dưỡng được tăng cường là yêu cầu cần thiết để đảm bảo thành tích.

SEA Games 32-2023 tại Campuchia, thể thao Việt Nam đã cử 702 VĐV tham gia thi đấu qua đó đứng vị trí nhất toàn đoàn với kết quả 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ. Dự kiến, lực lượng VĐV của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 sẽ ít hơn với lần tham dự trên.

Dự kiến phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á lần thứ 3 sẽ tổ chức tại Thái Lan vào ngày 23-9. Nhiều nội dung tổ chức SEA Games 33-2025 tiếp tục được Hội đồng thể thao Đông Nam Á trao đổi. Vào tháng 10, phiên họp chuyên môn kỹ thuật đối với SEA Games 33-2025 sẽ được tổ chức.

MINH CHIẾN