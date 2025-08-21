Phiên họp trưởng đoàn tại Thái Lan đưa ra nhiều quyết sách về SEA Games 33

Phiên họp Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của SEA Games 33-2025 vừa diễn ra tại Thái Lan tập trung vào công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 tổ chức phiên họp Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất. Ảnh: SG33

Phiên họp Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của SEA Games 33-2025 được tập trung diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-8 ở Bangkok (Thái Lan).

Thông tin sơ bộ, đại diện Ủy ban SEA Games 33-2025 của Thái Lan cho biết sẽ kiểm tra kỹ hộ chiếu của VĐV từng quốc gia khi nhập cảnh tranh tài. Các VĐV được xem là có yếu tố nước ngoài sẽ được kiểm tra kỹ khi có mặt tại Thái Lan thi đấu tới khi ra về và trong trường hợp có giấy tờ chứng nhận thay hộ chiếu sẽ không được chấp nhận.

Ngoài ra, việc xem xét tư cách VĐV thi đấu sẽ do các Liên đoàn môn thể thao đó kiểm soát về kỹ thuật và trao đổi theo quy định cùng các Liên đoàn thể thao quốc tế.

Về chuyên môn, nhà tổ chức SEA Games 33-2025 cho biết hiện có khoảng 7 môn không đủ 4 quốc gia đăng ký tham dự. Tuy vậy, Ban tổ chức SEA Games 33-2025 vẫn tiến hành thi đấu các môn này nhưng không trao HCĐ thành tích. Việc trao HCV và HCB vẫn thực hiện với VĐV đạt thành tích.

Phiên họp Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của SEA Games 33-2025 có sự tham gia của đại diện 10 quốc gia cùng chủ nhà Thái Lan, đại diện Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Tại cuộc làm việc, đại diện của các thành phố Bangkok, Chonburi, Songkhla, Chiangmai (Thái Lan) đã báo cáo về công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu các môn thể thao được tổ chức ở đây. Vấn đề về truyền hình, tường thuật trực tiếp các môn thi đấu và kiểm tra doping được thông tin cụ thể.

MINH CHIẾN