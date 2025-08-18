Các môn khác

Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33 lần thứ nhất sẽ thảo luận nhiều vấn đề

SGGPO

Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33-2025 lần thứ nhất dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 19-8 và đây là cuộc họp có nhiều nội dung được trao đổi.

Chủ nhà Thái Lan sẽ tổ chức hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33-2025 trong tuần này. Ảnh: SG33
Đại diện của thể thao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33-2025 lần thứ nhất dự kiến tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 19-8 tới 22-8.

Chương trình làm việc được cho biết sẽ đưa ra nhiều nội dung của Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan tới các quốc gia tham dự Đại hội. Trong đó, công tác tổ chức, cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 33-2025 sẽ được thông tin. Vấn đề tổ chức chương trình thi đấu từng môn thể thao (gồm số nội dung, điều lệ quy định) và những vấn đề chuyên môn kỹ thuật dành cho SEA Games 33-2025 dự kiến chia sẻ tới tất cả các quốc gia.

Tới lúc này, SEA Games 33-2025 đã công bố các môn và nội dung chính thức được tổ chức. 11 quốc gia (trong đó có chủ nhà Thái Lan) đã thực hiện đăng ký dự kiến số môn và số nội dung sẽ tham dự theo quy định vào tháng 5 vừa qua. Ngày 1-9 sẽ là hạn cuối để 11 quốc gia đăng ký danh sách VĐV. Đây sẽ là lực lượng chính thức của 11 đoàn góp mặt SEA Games 33-2025.

Các môn thể thao tổ chức tại SEA Games 33-2025: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật, bơi đường dài), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, billiards & snooker, bowling, quyền Anh, canoeing và rowing, cờ, cricket, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử, thể thao mạo hiểm, đấu kiếm, bóng sàn, bóng đá (sân cỏ, trong nhà-futsal), golf, TDDC, bóng ném, hockey, hockey trên băng, trượt băng, judo, jujitsu, kabaddi, karate, kickboxing, 5 môn thể thao hiện đại, muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, squash, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, triathlon, bóng chuyền, cử tạ, bóng gỗ, vật, wushu, MMA. 3 môn thi đấu trình diễn gồm thể thao trên không, ném đĩa, kéo co.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 9-12 tới 20-12.

MINH CHIẾN

SEA Games 33-2025 thể thao Việt Nam hội nghị trưởng đoàn

