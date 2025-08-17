Ban tổ chức SEA Games 33 sẽ thu phí 20.000 USD đối với các đài truyền hình tham gia tác nghiệp chính thức

Các đơn vị làm về hình ảnh, truyền hình sẽ phải làm việc kỹ lưỡng với Ban tổ chức trước khi tác nghiệp. Ảnh: MINH MINH

Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam đã cho SGGP biết, mức phí 20.000 USD được Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025 thông báo. Đây là phí truyền hình đối với các đơn vị, đài truyền hình phải trả nếu muốn tác nghiệp chính thức ở Đại hội này vào tháng 12 sắp tới.

Hiện tại, việc bán bản quyền truyền hình SEA Games có thể chưa thực hiện tại SEA Games 33-2025.

Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: “Việc livestream – phát hình ảnh trực tiếp, trên các nền tảng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không phải đối tác, đơn vị ký kết của Ban tổ chức SEA Games 33-2025 sẽ bị cấm. Nếu vi phạm, từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của Ban tổ chức”.

Kỳ Đại hội năm nay sẽ tổ chức chính thức từ ngày 9-12 tới 20-12 trên các điểm tranh tài ở 3 thành phố gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla. Tuy nhiên tới lúc này, số môn và nội dung được Ban tổ chức chủ nhà thực hiện sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp chưa công bố. Hội đồng thể thao Đông Nam Á và chủ nhà Thái Lan cùng các quốc gia tham dự SEA Games 33-2025 dự kiến có phiên họp trong tháng 8.

SEA Games 33-2025 có chương trình thi đấu 51 môn thể thao. Trong đó, nhiều môn, nội dung được quốc tế công nhận trong các chương trình đại hội chính thức. SEA Games 33-2025 có 49/51 môn thể thao được tranh tài tại Olympic, ASIAD, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG).

MINH CHIẾN