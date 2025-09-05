Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ không tham dự SEA Games 33

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ vắng mặt tại Đại hội ở Thái Lan lần này, tuy nhiên ban huấn luyện đội tuyển cờ Việt Nam đã có lực lượng chuẩn bị.

Lê Quang Liêm không tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã tính toán về lực lượng và dựa trên việc môn cờ vua SEA Games 33-2025 chỉ có 1 nội dung thi đấu dành cho nam, và theo lịch làm việc của Lê Quang Liêm tại Mỹ, do vậy đại kiện tướng Quang Liêm sẽ không tham dự Đại hội tại Thái Lan năm nay. Đội tuyển cờ Việt Nam vẫn có đủ lực lượng tốt nhất tham dự môn cờ vua”, phụ trách bộ môn cờ vua (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam – ông Nguyễn Minh Thắng trao đổi.

Môn cờ tại SEA Games 33-2025 chỉ đưa vào 8 nội dung thi đấu. Trong đó, cờ maruk có 4 nội dung (đồng đội chớp nam, đôi nam tiêu chuẩn, đồng đội nhanh nam và đồng đội hỗn hợp nam-nữ tiêu chuẩn), cờ Asean có 2 nội dung (cờ nhanh đồng đội nam, cờ nhanh đồng đội nữ) và cờ vua có 2 nội dung (đôi nam cờ nhanh, đôi nữ cờ nhanh).

Đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ cân nhắc lựa chọn 2 đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh tham dự nội dung đôi nam cờ nhanh đối với cờ vua SEA Games 33-2025. Về nữ, 2 đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng đang được tính toán nhận trọng trách tham dự SEA Games 33-2025.

SEA Games 32-2023 ở Campuchia không tổ chức thi đấu các nội dung cờ vua mà chỉ có cờ ouk chaktrang (hình thức thi đấu giống cờ maruk). Trước đó tại SEA Games 31-2021 ở Việt Nam, các kỳ thủ nam Việt Nam giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn (Nguyễn Ngọc Trường Sơn), cờ chớp (Lê Tuấn Minh), cờ nhanh (Nguyễn Ngọc Trường Sơn), cờ chớp đồng đội (Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh), cờ nhanh đồng đội (Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh).

MINH CHIẾN