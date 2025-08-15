Lê Quang Liêm thi đấu nội dung cờ chớp tại giải Grand Chess Tour 2025

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đang nỗ lực thi đấu để có kết quả tốt nhất nội dung cờ chớp tại giải Grand Chess Tour 2025 đang diễn ra ở St Louis (Mỹ).

Lê Quang Liêm vẫn nỗ lực thi đấu hết khả năng của mình. Ảnh: GRANDCHESSTOUR

Tính tới thời điểm này, 10 đại kiện tướng của giải đã thi đấu xong 9 ván cờ chớp. Lê Quang Liêm đã có được 6 điểm và tạm đứng hạng 4.

Trong 9 ván đầu tiên của cờ chớp, Lê Quang Liêm giành 4 thắng và 4 hòa. Trong các chiến thắng, kết quả ấn tượng nhất của Lê Quang Liêm là tại ván 7 khi vượt qua thần đồng cờ vua Ấn Độ Gukesh Dommaraju. Cầm quân đen đi sau nhưng Lê Quang Liêm đã hạ Gukesh Dommaraju đầy ngoạn mục. Hiện tại, Gukesh Dommaraju đang là đương kim vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn.

Nội dung cờ chớp giải Grand Chess Tour 2025 ở St Louis (Mỹ) thi đấu 18 ván. 9 ván còn lại tổ chức rạng sáng ngày 16-8 (theo giờ Việt Nam). Lê Quang Liêm sẽ đấu lượt về với từng đối thủ bắt đầu bằng ván 10 gặp đại kiện tướng Dominguez Perez Leinier.

Lê Quang Liêm sẽ đấu ván lượt về, ván 16, với Gukesh Dommaraju. Sau 9 ván cờ chớp, dẫn đầu là đại kiện tướng Aronian Levon (Mỹ) với 6 điểm còn vị trí thứ nhì đang thuộc về So Wesley (6 điểm).

Trong nội dung cờ nhanh tại giải, Lê Quang Liêm đã đứng hạng 8 khi chỉ có 3,5 điểm sau 9 ván đấu.

Giải Grand Chess Tour 2025 là giải thu hút các đại kiện tướng hàng đầu thế giới góp mặt. Giải năm 2025 tổ chức 6 chặng với nội dung tiêu chuẩn (có 2 chặng), nhanh và chớp (có 3 chặng). Sau đó, kỳ thủ đạt kết quả tốt nhất sẽ tham dự vòng chung kết. Tổng thưởng chặng đấu đang tổ chức tại St Louis (Mỹ) là 175.000 USD và kỳ thủ vô địch có 40.000 USD thưởng.

MINH CHIẾN