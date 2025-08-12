Các môn khác

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm khởi đầu chưa suôn sẻ giải Grand Chess Tour 2025

SGGPO

Lê Quang Liêm đang tham dự giải Grand Chess Tour 2025 tại St Louis (Mỹ) nhưng có kết quả suôn sẻ sau các ván đầu nội dung cờ nhanh.

Lê Quang Liêm quyết tâm giành kết quả cao tại giải ở St Louis (Mỹ). Ảnh: CHESS
Lê Quang Liêm quyết tâm giành kết quả cao tại giải ở St Louis (Mỹ). Ảnh: CHESS

Giải bắt đầu thi đấu ngày 11-8 (theo giờ địa phương). Nội dung cờ nhanh diễn ra đầu tiên. Grand Chess Tour 2025 tại St Louis có 10 đại kiện tướng hàng đầu thế giới góp mặt gồm Aronian Levon (Mỹ), Caruana Fabiano (Mỹ), Gukesh D (Ấn Độ), So Wesley (Mỹ), Vachier-Lagrave Maxime (Pháp), Dominguez Perez Leinier (Mỹ), Oparin Grigoriy (Mỹ), Abdusattorov Nodirbek (Uzbekistan), Shankland Sam (Mỹ) và Lê Quang Liêm.

Tại ván đầu, Lê Quang Liêm cầm quân đen đi sau và để thua kỳ thủ Oparin Grigoriy. Tại ván thứ 2, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã vượt qua đại kiện tướng Shankland Sam.

Ở ván 3, Lê Quang Liêm cầm quân trắng với lợi thế đi trước nhưng lại thua Gukesh D. Đây là trận đấu được 2 kỳ thủ tính toán rất kỹ các nước đi dù vậy Lê Quang Liêm không thế có kết quả thắng như kỳ vọng. Trong ván 4, Lê Quang Liêm sẽ đối đầu với Vachier-Lagrave Maxime.

Sau nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ chớp. Giải Grand Chess Tour 2025 tại St Louis (Mỹ) là chặng 4 trong chương trình thi đấu. Tổng thưởng của giải lên tới 175.000 USD. Tại giải này, nội dung cờ nhanh sẽ tranh tài 9 ván theo hệ Thụy Sỹ còn nội dung cờ chớp diễn ra 18 ván.

Sau 3 ván, Lê Quang Liêm giành 1 điểm nên tạm đứng hạng 7 nội dung cờ nhanh. Đại kiện tướng Aronian Levon giành 3 điểm nên tạm dẫn đầu.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ vua Lê Quang Liêm Grand Chess Tour 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn