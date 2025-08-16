Lê Quang Liêm xếp hạng 6 nội dung cờ chớp ở giải Grand Chess Tour 2025

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam thi đấu tốt trong 9 ván cuối nội dung cờ nhanh giải đấu nhưng tính điểm chung cuộc chỉ đạt hạng 6.

Lê Quang Liêm có hạng 6 chung cuộc giải tại St Louis (Mỹ). Ảnh: GRANDCHESSTOUR

Rạng sáng 16-8 theo giờ Việt Nam, Lê Quang Liêm đã thi đấu 9 ván còn lại nội dung cờ chớp giải Grand Chess Tour 2025 tại St Louis (Mỹ).

Trong 9 ván cờ chớp lượt về, Lê Quang Liêm thắng 3, thua 2 và hòa 4. Trong 3 ván cuối cùng, Lê Quang Liêm thủ hòa trước đại kiện tướng Gukesh D (Ấn Độ, ván 16) dù trong ván lượt đi đã giành chiến thắng. Ván 17, Lê Quang Liêm thua So Wesley (Mỹ) còn ván 18 để đại kiện tướng Abdusattorov Nodirbek (Uzbekistan) thủ hòa.

Tính thành tích của cờ chớp, đại kiện tướng Lê Quang Liêm đứng hạng 3 với tổng 11 điểm giành được. Tuy nhiên xét tổng thành tích nội dung cờ nhanh và cờ chớp tại giải thì Lê Quang Liêm chỉ đạt hạng 6 chung cuộc.

Vô địch lượt đấu Grand Chess Tour 2025 tại St Louis (Mỹ) là đại kiện tướng Levon Aronian (Mỹ) còn á quân là Fabiano Caruana (Mỹ), hạng ba là Maxime Vachier-Lagrave (Pháp).

Giải Grand Chess Tour 2025 là giải thu hút các đại kiện tướng hàng đầu thế giới góp mặt. Giải năm 2025 tổ chức 6 chặng với nội dung tiêu chuẩn (có 2 chặng), nhanh và chớp (có 3 chặng). Sau đó, kỳ thủ đạt kết quả tốt nhất sẽ tham dự vòng chung kết. Tổng thưởng chặng đấu đang tổ chức tại St Louis (Mỹ) là 175.000 USD và kỳ thủ vô địch có 40.000 USD thưởng.

MINH CHIẾN