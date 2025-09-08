Dự kiến có 25 môn thể thao SEA Games 33 sẽ sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp

Hội nghị truyền thông, truyền hình SEA Games 33-2025 được chủ nhà Thái Lan tổ chức với nhiều thông tin quan trọng đưa ra.

Đại diện Ban tổ chức SEA Games 33-2025 thông báo các nội dung về truyền thông, truyền hình. Ảnh: THAILANDOLYMPIC

Hội nghị được tổ chức 2 ngày 8 và 9-9 tại Bangkok (Thái Lan). Trong phiên họp đầu tiên ngày 8-9, đại diện cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết dự kiến có 25 môn thể thao tại SEA Games 33-2025 được sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp khi Đại hội diễn ra. Tuy nhiên, số môn, nội dung cụ thể chưa công bố.

Một trong những nội dung được nhiều đơn vị truyền hình đặt ra là mức phí 20.000 USD sẽ được Ban tổ chức thu hay không khi các nhà đài muốn sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp các môn thi đấu của Đại hội. Hiện tại, Ban tổ chức chưa có quyết định cuối cùng. Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan sẽ tiến tới làm việc với Ủy ban Olympic các quốc gia tại Đông Nam Á cũng như với các đơn vị truyền hình muốn tác nghiệp tại SEA Games 33-2025.

Hiện tại, Ban tổ chức xác nhận có 6 kênh truyền hình tại Thái Lan đăng ký phát sóng chương trình thi đấu trực tiếp SEA Games 2025 gồm: One 31, Thai Rath TV 32, Channel 3, Amarin TV, NBT và T-Sports 7.

Chủ nhà Thái Lan thông báo địa điểm tổ chức các môn thể thao ở từng thành phố. Điểm tranh tài chính tại Bangkok gồm môn, phân môn: thể thao dưới nước (bơi, bóng nước, nhảy cầu, bơi nghệ thuật), bắn cung, TDDC, cầu lông, điền kinh, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, bowling, boxing, cricket, xe đạp (đường trường, BMX), polo ngựa, thể thao điện tử (E-sports), thể thao mạo hiểm (leo núi, trượt ván), đấu kiếm, taekwondo, bóng đá nam, hockey 5 người, hockey trên băng, trượt băng, jujitsu, kickboxing, bóng lưới, bi sắt, bóng bầu dục, cầu mây, bắn súng, squash, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), ném đĩa, kéo co.

Thành phố Chonburi tổ chức các môn, phân môn gồm thể thao dưới nước (bơi đường dài), thể thao mạo hiểm (dù lượn), 5 môn thể thao hiện đại, sailing, billiards & snooker, canoeing, rowing, xe đạp (địa hình), đua ngựa nghệ thuật, bóng đá nữ, hockey (trong nhà, sân cỏ), golf, bóng ném, teqball, cử tạ, triathlon, bóng gỗ.

Thành phố Songkhla diễn ra các môn, phân môn gồm pencak silat, kabaddi, cờ, judo, wushu, bóng đá nam, muay, vật, karate. SEA Games 33-2025 có 50 môn chính thức và 3 môn được tổ chức mang ý nghĩa trình diễn (12 bộ huy chương). Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 9 tới 20-12.

MINH CHIẾN