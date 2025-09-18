VĐV chuẩn bị Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 được nâng chế độ dinh dưỡng

Các gương mặt trẻ nằm trong danh sách chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 bắt đầu được hưởng dinh dưỡng cao.

VĐV trẻ được hưởng dinh dưỡng 480 ngàn đồng/người/ngày để chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VCF

Bộ VH-TT-DL bắt đầu thực hiện chế độ dinh dưỡng tăng cường lên 480 ngàn đồng/người/ngày dành cho các VĐV chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 của thể thao Việt Nam.

Hiện tại, nhiều đội tuyển thể thao trẻ đang tập huấn rèn luyện chuyên môn sẵn sàng lên đường sang Bahrain tham dự AYG 2025. Thể thao Việt Nam lựa chọn lượng lượng VĐV trẻ tiềm năng để tham dự các môn gồm cầu lông, jujitsu, boxing, judo, vật, điền kinh, golf, cử tạ taekwondo, xe đạp, muay, xe đạp. Trước đó, đội MMA dự kiến tham dự đấu trường này tuy nhiên đã xin rút để xây dựng lực lượng đảm bảo chuyên môn tốt hơn. Quân số VĐV tham dự AYG 2025 của thể thao Việt Nam sẽ tinh gọn đảm bảo chất lượng để thi đấu giành kết quả cao nhất. Hội đồng Olympic châu Á giới hạn tuổi VĐV tham dự AYG là từ 14 tới 17.

Các VĐV thuộc đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng là 320 ngàn đồng/người/ngày trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trước 3 tháng khi Đại hội chuẩn bị diễn ra, HLV, VĐV sẽ được nâng dinh dưỡng (tiền ăn) lên 480 ngàn đồng/người/ngày theo Thông tư 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng từ năm 2020. Ngành thể thao chính thức áp dụng cho các VĐV trẻ chuẩn bị tham dự AYG 2025 từ ngày 15-9 vừa qua.

Ghi nhận thực tế, bữa ăn dinh dưỡng nâng cao của các VĐV trẻ đã triển khai với từng đội tuyển. AYG 2025 tổ chức từ ngày 22-10 tới 31-10.

MINH CHIẾN