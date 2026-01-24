Cặp đôi gia đình làm nên lịch sử Olympic

Thể thao Mexico sẽ cử 5 vận động viên đến Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026, tăng từ 4 người tại Bắc Kinh 2022, và một bất ngờ được tiết lộ vào thứ Tư khi lần đầu tiên một người mẹ và con trai sẽ cùng thi đấu trong đội trượt tuyết của họ.

Lần đầu tiên tại Thế vận hội mùa đông một người mẹ và con trai sẽ cùng thi đấu trong đội trượt tuyết của họ.

Milano Cortina 2026 chỉ còn vài ngày nữa, diễn ra từ ngày 6 đến 22-2 tại Italy, với các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đang mài giũa kỹ năng của mình. Mười sáu môn thể thao sẽ có mặt trong chương trình, và Mexico đang sẵn sàng làm nên lịch sử trên 2 phương diện, không chỉ bằng việc cử đội tuyển Olympic mùa đông lớn nhất từ ​​trước đến nay, mà còn thông qua một câu chuyện hiếm hoi nhưng ấn tượng được các phương tiện truyền thông địa phương chia sẻ. Lần đầu tiên, một người mẹ và con trai của bà sẽ tranh giành huy chương tại cùng một kỳ Thế vận hội, đại diện cho cùng một quốc gia, trong cùng một bộ môn. Cặp đôi đặc biệt đó là Sarah Schleper, 46 tuổi, và con trai tuổi teen của bà, Lasse Gaxiola, 17 tuổi.

Việc chứng kiến ​​một người cha hoặc mẹ và con trai cùng thi đấu thể thao ở cấp độ cao là một hiện tượng chỉ xuất hiện trong một vài trường hợp. Sự chênh lệch tuổi tác và thời gian thi đấu chuyên nghiệp ngắn ngủi trong thể thao đỉnh cao là những trở ngại chính. Tuy nhiên, cũng có những ví dụ trong lịch sử, như trường hợp của cặp đôi Griffey (Ken và Ken Jr.) ở giải MLB (Bóng chày Mỹ); Rivaldo và Rivaldinho ở bóng đá Brazil, và ở giải NFL (Bóng bầu dục Mỹ), dù không phải là thời điểm hiện tại, là Charlie và Ted Nesser năm 1921. Trường hợp gần đây nhất là vào năm 2024, khi biểu tượng NBA (Bóng rổ Mỹ ) LeBron James cùng thi đấu với con trai cả của mình, Bronny James, được Los Angeles Lakers lựa chọn. Tuy nhiên, tại Thế vận hội, hiện chưa có kỷ lục nào như vậy.

Gia đình ở bên ủng hộ cho bà Sarah Schleper (46 tuổi) và con trai Lasse Gaxiola (17 tuổi).﻿

Cả 2 vận động viên, Gaxiola và Schleper, với khoảng cách tuổi tác 30 năm, sẽ cùng hướng về phía bắc dãy Alps của Italy với cùng một tham vọng: mang về điều gì đó tỏa sáng. Chia sẻ với Victory Media, Schleper gần đây đã đưa ra quan điểm của một người mẹ về suy nghĩ của con trai mình, mô tả cậu như một thiếu niên có định hướng riêng. “Áp lực rất lớn đối với thằng bé, nhưng nó muốn làm được. Thằng bé đang ở vị trí xứng đáng và đang nỗ lực để đạt được điều đó, hoặc có thể nói là đã đạt được rồi”, cô nói.

Đối với chàng trai trẻ người Mexico, đây sẽ là lần đầu tiên anh tham dự Thế vận hội. Còn đối với mẹ anh, đây đã là lần thứ 7. Sinh ra ở Colorado, Schleper ra mắt Olympic năm 1998 và đã tham gia 4 kỳ Thế vận hội mùa đông cho thể thao Mỹ. Thành tích tốt nhất của cô là vị trí thứ 10 ở nội dung slalom nữ năm 2006. Trong một diễn biến vẫn còn gây ngạc nhiên, Schleper đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 12-2011. Tuy nhiên, sau khi có được quốc tịch Mexico năm 2014, cô đủ điều kiện để đại diện cho một quốc gia mà trong lịch sử chỉ có mối liên hệ rất ít với Thế vận hội mùa đông. Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế đã chấp thuận yêu cầu của cô ấy để thi đấu dưới lá cờ Mexico, và cô đã đại diện cho Mexico vào năm 2018 và 2022.

HUY KHÔI