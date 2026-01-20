Đội tuyển Taekwondo quốc gia tập trung 22 võ sĩ

Ngày 20-1, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) tổ chức lễ ra mắt đội tuyển Taekwondo quốc gia năm 2026, giới thiệu các gương mặt tài năng sẵn sàng chinh phục đấu trường quốc tế trong năm nay.

Các thành viên của đội tuyển Taekwondo quốc gia ra mắt. Ảnh: THANH TÙNG

Đội tuyển Taekwondo quốc gia gồm 22 vận động viên sẽ tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia từ ngày 10-1 đến 31-12, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Duy. Nhiều gương mặt nổi bật được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như: Nguyễn Hồng Trọng, Phạm Đăng Quang, Trần Hồ Nhân Văn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Loan... Các võ sĩ dự kiến sẽ tham dự các đấu trường như: giải Vô địch châu Á, CJ Open 2026, giải Vô địch thế giới...

Nguyễn Hồng Trọng (giáp đỏ) giành HCV tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, VTF đã ký kết hợp tác tài trợ chiến lược giai đoạn 2026-2028 với Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) – một trong những đối tác đồng hành lâu dài với Taekwondo Việt Nam. Tập đoàn CJ không chỉ tài trợ cho đội tuyển quốc gia nam và nữ, mà còn đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo thế hệ trẻ thông qua Giải vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc CJ và Giải đấu quốc tế CJ Vietnam Open. Đây là nền tảng quan trọng để phát hiện, nuôi dưỡng tài năng trẻ và nâng cao vị thế taekwondo Việt Nam trên đấu trường thế giới.

VTF ký kết hợp tác cùng Tập đoàn CJ. Ảnh: THANH TÙNG

Chương trình tài trợ từ CJ cho taekwondo Việt Nam được triển khai toàn diện, bao gồm chuyển giao kỹ thuật, đào tạo huấn luyện viên và vận động viên, hỗ trợ thi đấu quốc tế, tập huấn nước ngoài và giao lưu huấn luyện với đội tuyển Taekwondo Hàn Quốc...

Các đại biểu cùng đội tuyển Taekwondo quốc gia. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết: “Bước sang năm mới, taekwondo Việt Nam kỳ vọng gặt hái nhiều thành tích đỉnh cao, khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và thế giới. Sự đồng hành của Tập đoàn CJ là nguồn động viên to lớn để các vận động viên yên tâm thi đấu và theo đuổi mục tiêu đỉnh cao.”

NGUYỄN ANH