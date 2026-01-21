Công an TP Hà Nội điều tra vụ án tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia

Công an TP Hà Nội đã có thông báo đang điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia.

VĐV tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Ảnh: MINH MINH

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đang điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Đây là đơn vị thuộc Cục TDTT Việt Nam, Bộ VH-TT-DL. Việc điều tra thực hiện theo Quyết định khởi tố vụ án của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số HLV, VĐV tập luyện tại Trung tâm vận động viên cấp cao Quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Vậy cá nhân nào bị yêu cầu nộp lại % tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) để làm việc. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, đơn vị liên hệ, đến làm việc thì Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

PV