TPHCM tiên phong ứng dụng y học giấc ngủ trong huấn luyện thể thao

Ngày 21-1 tại phường Phú Thọ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM phối hợp cùng Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm chuẩn hóa nền tảng y học thể thao hiện đại, lấy sức khỏe và hiệu suất vận động viên (VĐV) làm trung tâm trong hệ sinh thái huấn luyện thể thao thành tích cao.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam. Ảnh: THANH TÙNG

TPHCM đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển thể thao theo chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, nhằm xây dựng một trung tâm thể thao hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế. Trong lộ trình này, Sở VH-TT TPHCM tiếp tục thúc đẩy các mô hình hợp tác chiến lược giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Theo đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM sẽ đóng vai trò đầu mối triển khai, điều phối và và cụ thể hóa lộ trình hợp tác, đưa các nghiên cứu về giấc ngủ vào thực tiễn huấn luyện, chăm sóc và theo dõi VĐV của các đội tuyển thành phố.

Sự hợp tác của 2 đơn vị được kỳ vọng tạo nên nét đột phá trong huấn luyện thể thao thành tích cao của TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Nội dung hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM phối hợp cùng Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, bao gồm: đào tạo vệ sinh giấc ngủ thể thao (hình thành chuẩn mực thực hành giấc ngủ trong hệ thống huấn luyện); hợp tác nghiên cứu khoa học (triển khai các đề tài nghiên cứu về giấc ngủ, hồi phục, phòng ngừa chấn thương và tối ưu hiệu suất thi đấu); tích hợp tâm lý học thể thao và đa ký giấc ngủ (đánh giá toàn diện sức khỏe thể chất – tinh thần của VĐV); định hướng đào tạo nghề y học thể thao (hỗ trợ VĐV sau thi đấu và phát triển nguồn nhân lực đặc thù); thành lập Chi hội Y học Giấc ngủ Thể thao (kết nối mạng lưới khoa học y sinh với hệ thống huấn luyện thành tích cao).

Sau lễ ký kết, hội thảo chuyên đề “Y học Giấc ngủ và tầm quan trọng trong hoạt động thể dục thể thao” đã diễn ra, làm rõ vai trò của giấc ngủ trong phục hồi, thích nghi sinh lý, phòng chống chấn thương và tác động của rối loạn giấc ngủ đến thành tích thi đấu của VĐV.

Các HLV, VĐV tham gia hội thảo chuyên đề khoa học về y học giấc ngủ. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM Lý Đại Nghĩa, sự hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn sâu sắc mà còn khẳng định quyết tâm của TPHCM trong việc tiên phong kết nối khoa học y sinh hiện đại với thực tiễn huấn luyện. Đây là nền tảng vững chắc để nâng cao sức khỏe, hiệu suất thi đấu và phát triển toàn diện VĐV, hướng tới mục tiêu hội nhập và đạt chuẩn quốc tế.

NGUYỄN ANH