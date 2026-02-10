Các môn khác

Golfer Lê Chúc An là đại diện Việt Nam duy nhất thi đấu giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương 2026

Nữ golf thủ của Việt Nam sang New Zealand tranh tài giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP) 2026.

Golfer Lê Chúc An tiếp tục thi đấu giải quan trọng ngay trong thời điểm cận Tết. Ảnh: VGA
Giải năm nay tổ chức từ ngày 12 tới 15-2 tại Royal Wellington Golf Club (New Zealand). Lê Chúc An là đại diện duy nhất của Việt Nam được trao suất góp mặt giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á – Thái Bình Dương 2026.

Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Lê Chúc An góp mặt giải đấu này. Golfer đã thi đấu lần đầu năm 2024 nhưng không vượt qua cắt loại. Năm 2025, Lê Chúc An đứng hạng T30. Năm nay, Chúc An được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt nhất.

Trước khi góp mặt giải đấu tại New Zeland, Lê Chúc An đã tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng để có vị trí 160 golf nữ nghiệp dư thế giới. Lần đầu tiên, Việt Nam có golfer nữ đứng trong top 160 tại bảng xếp hạng này. Lê Chúc An đang là golfer nữ số 1 của Việt Nam. Cô đã giành chức vô địch quốc gia năm 2025.

Cũng trong năm ngoái, Lê Chúc An làm nên lịch sử với tấm HCĐ tại SEA Games 33-2025 và trở thành VĐV nữ đầu tiên giành huy chương môn golf cho thể thao Việt Nam tại Đại hội. Cô vừa lên ngôi vô địch giải golf quốc tế Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 tổ chức ở Ninh Bình mới đây. Giải đấu đã thu hút nhiều golfer nghiệp dư hàng đầu tham gia tranh tài.

Với chương trình thi đấu tới hết ngày 15-2, Lê Chúc An vẫn kịp về nước trước Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026. Dự kiến trong năm nay, cô sang Mỹ học tập và cũng kết hợp tập luyện thi đấu golf.

