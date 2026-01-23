Chủ tịch IOC hào hứng chờ đón Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry bày tỏ sự mong chờ đối với Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina.

“Rất nhiều thành viên trong tổ chức của chúng tôi đã có mặt tại Milano Cortina. Tôi và nhóm của mình sẽ đến vào thứ Hai. Vì vậy, chúng tôi rất mong chờ được có mặt tại đây, nhưng thực sự rất hào hứng với tất cả những gì đã diễn ra”, bà Coventry phát biểu trong cuộc họp bàn tròn hôm thứ Tư.

Mặc dù có sự chậm trễ trong việc hoàn thiện một số địa điểm, bao gồm cả sân trượt băng Santagiuliaice dẫn đến việc một số sự kiện thử nghiệm phải được di dời, người đứng đầu Cơ quan quản lý thể thao toàn cầu vẫn lạc quan. “Cho đến nay, chúng ta đã chứng kiến ​​những sự kiện thử nghiệm rất tốt, với những bài học tuyệt vời cho Ủy ban Tổ chức. Tất cả mọi người đang nỗ lực hết mình và làm việc rất chặt chẽ với tất cả các bộ phận của IOC về một vài lĩnh vực cuối cùng mà họ cần tập trung vào”, Coventry trấn an.

Thế vận hội Milano Cortina sẽ là Thế vận hội Mùa đông lớn nhất từng được tổ chức trong lịch sử sự kiện này, không chỉ về số lượng người tham gia - với dự kiến ​​2.900 vận động viên đến từ hơn 90 Ủy ban Olympic quốc gia - mà còn về mặt địa lý khi các địa điểm thi đấu trải rộng trên một khu vực rộng hơn 22.000 km². Điều này đã gây lo ngại cho người dân địa phương, các vận động viên và các nhà bảo vệ môi trường về những hậu quả liên quan đến lượng khí thải carbon, áp lực lên hệ thống đường sá và giao thông địa phương.

Milano Cortina 2026 khai mạc vào ngày 6-2

“Đây là một chủ đề cần được thảo luận. Chúng ta phải tìm ra sự cân bằng giữa tính bền vững và việc đưa ra các quyết định vì lý do bền vững, cũng như sự cân bằng giữa trải nghiệm cho người hâm mộ, cho các Ủy ban Olympic quốc gia và cho các vận động viên. Nếu nhìn vào mô hình hiện tại, tôi tin rằng chúng ta đã đưa ra quyết định đúng đắn khi tổ chức một Thế vận hội phân tán hơn”, Coventry nhấn mạnh. “Nhưng nó đã, và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể nói một cách rất cởi mở và trung thực, làm tăng thêm những phức tạp. Đối với truyền thông, giao thông, IOC, OBS (Dịch vụ Phát sóng Olympic), và các Ủy ban Olympic quốc gia”.

“Vì vậy, điều tôi nghĩ chúng ta đã thấy, và điều chúng ta sẽ học được từ Milano Cortina là, sau khi Thế vận hội kết thúc, chúng ta sẽ có thể xem xét những điều này và gần như, bằng cách nào đó, tính toán được chi phí, nếu tôi có thể nói như vậy? Những phức tạp gia tăng, có thể đã làm tăng thêm chừng này, so với việc nếu chúng ta không có môn thể thao đó, thì kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta phải có những cuộc thảo luận đó,” cựu vận động viên bơi lội này nói thêm.

HUY KHÔI