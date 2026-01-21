Kỳ thủ Lại Lý Huynh nhận suất đặc cách dự giải Ngũ Dương Bôi 2026 tại Trung Quốc

Nhà vô địch thế giới 2025 Lại Lý Huynh đã được Ban tổ chức giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi (Trung Quốc) trao 1 suất đặc cách tham dự.

Lại Lý Huynh sẽ tham dự giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi ở Trung Quốc vào cuối tháng 1 này. Ảnh: VXF

Năm nay, chương trình thi đấu của giải sẽ diễn ra từ ngày 29-1 tới 31-1. Ban tổ chức giải đấu đã thông báo trao suất đặc cách góp mặt đối với Lại Lý Huynh. Việc kỳ thủ của Việt Nam giành ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân tại giải vô địch thế giới 2025 đã diễn ra ở Trung Quốc là yếu tố quyết định để Ban tổ chức giải Ngũ Dương Bôi 2026 mời Lại Lý Huynh sang tranh tài.

Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra tại Quảng Đông (Trung Quốc). Theo dự báo, các kỳ thủ cờ tướng hàng đầu Trung Quốc sẽ tham dự giải lần này. Lại Lý Huynh sẽ không phải tham dự vòng loại mà được suất góp mặt vòng chung kết.

Vòng loại giải Ngũ Dương Bôi 2026 sẽ thu hút 108 kỳ thủ nhằm tranh 15 suất chính thức vào vòng chung kết. Suất thứ 16 đã sớm xác định là kỳ thủ Lại Lý Huynh.

Đầu tháng 1 năm nay, Lại Lý Huynh đã có những cuộc đấu chuyên môn tại Trung Quốc. Kỳ thủ của cờ tướng Việt Nam đã gặp gương mặt số 1 Trung Quốc là Tào Nham Lỗi trong giải so tài 2 bên nhưng có kết quả thua chung cuộc. Tiếp đó, Lại Lý Huynh tham dự giải cờ tướng Tửu Tố Đỗ Khang 2026 nhưng không đạt kết quả tốt nhất nên dừng bước.

Kết thúc năm 2025, Lại Lý Huynh đã được bầu chọn vào danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN