Kỳ thủ Lại Lý Huynh chờ cơ hội tranh HCV cờ chớp tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025

Lại Lý Huynh sẽ thi đấu cờ chớp ngày 15-11 để tìm HCV cho mình tại Singapore. Ảnh: VXF

Hôm nay 15-11, Lại Lý Huynh sẽ bước vào thi đấu các ván cờ chớp của môn cờ tướng tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 đang diễn ra tại Singapore. Kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam vẫn nuôi hy vọng tranh tấm HCV quý giá dù không có kết quả tốt nhất tại cờ nhanh được kết thúc 1 ngày trước đó.

Tại nội dung cờ nhanh, Lại Lý Huynh chỉ đạt vị trí hạng 4 khi có 13 điểm sau 9 ván đấu. Trong ván 8, Lại Lý Huynh để thua Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) chính vì thế để rơi cơ hội đủ điểm số cạnh tranh vị trí số 1. Dù sau đó, Lại Lý Huynh thắng đồng đội Nguyễn Minh Nhật Quang tại ván 9 nhưng không thể đứng trong nhóm có huy chương. Kết thúc nội dung cờ nhanh, Lại Lý Huynh có 5 thắng, 3 hòa, 1 thua.

Vô địch cờ nhanh là kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) khi đạt 15 điểm. Kỳ thủ Vương Nhất Bác (Trung Quốc) có hạng nhì còn Doãn Thăng (Trung Quốc) có hạng 3 với cùng 14 điểm.

Tháng 9 năm nay, Lại Lý Huynh đã lên ngôi vô địch thế giới tại nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam và á quân cờ tiêu chuẩn đồng đội nam. Đáng tiếc, kỳ thủ của chúng ta chưa đạt kết huy chương trong nội dung cờ nhanh tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025.

Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 tổ chức 5 môn gồm cờ vua, cờ tướng, cờ vậy, poker và đánh bài bridge.

Hiện tại, môn cờ vua đã diễn ra 7 ván của nội dung cờ nhanh. Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh tạm dẫn đầu với 6,5 điểm. Ngày 15-11, giải sẽ thi đấu các ván còn lại của cờ nhanh sau đó tiếp tục tranh tài cờ chớp. Thể thao Việt Nam chỉ có Lê Tuấn Minh tham dự môn cờ vua còn ở cờ tướng có các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Hà Văn Tiến, Đào Văn Trọng và Phan Nguyễn Công Minh.

MINH CHIẾN