Ngành TDTT Việt Nam đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh

Ngành thể thao sẽ tham mưu tới lãnh đạo để đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.

Lại Lý Huynh (phải) là kỳ thủ có nhiều thành tích quốc tế cho cờ tướng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, dựa trên các quy định về khen thưởng đối với thành tích thi đấu quốc tế của VĐV thể thao hiện hành, Cục TDTT Việt Nam đang tham mưu đề xuất tới cấp lãnh đạo khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.

Tại giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 ở Trung Quốc mới đây, Lại Lý Huynh giành 1 HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân và 1 HCB cờ tiêu chuẩn đồng đội. Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo giành 1 HCB cờ tiêu chuẩn đồng đội. Đây là 2 kỳ thủ có nhiều thành tích thi đấu quốc tế cho cờ tướng Việt Nam những năm qua.

Lại Lý Huynh thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025 vừa qua. Ảnh: VXF

Tấm HCV của Lại Lý Huynh tại giải vô địch thế giới năm nay ghi nhận lần đầu tiên 1 kỳ thủ ngoài Trung Quốc đã giành HCV nội dung quan trọng nhất là cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Giải đấu được bắt đầu từ năm 1990.

Với tấm HCV và HCB tại giải cờ tướng vô địch thế giới, Lại Lý Huynh đã được cựu Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam – ông Nguyễn Hữu Luận thưởng “nóng” 1,1 tỷ đồng. UBND TPHCM thưởng 200 triệu đồng, Sở VH-TT TPHCM thưởng 100 triệu đồng. Liên đoàn cờ tướng Việt Nam thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP, thành tích huy chương ở giải vô địch thế giới được tính theo từng nhóm môn thể thao. Cờ tướng thuộc nhóm 3, mức thưởng đối với 1 HCV là 45 triệu đồng, 1 HCB là 25 triệu đồng. Lại Lý Huynh sẽ nhận thêm 70 triệu đồng đúng quy định.

Trong 3 giải cờ tướng vô địch thế giới năm 2022, 2023, 2025, Lại Lý Huynh đều giành huy chương. Năm 2022, kỳ thủ có HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn và HCV cờ nhanh cá nhân; năm 2023, kỳ thủ giành HCB cờ tiêu chuẩn cá nhân; năm nay kỳ thủ có HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn, HCB đồng đội cờ tiêu chuẩn. Lại Lý Huynh đang là kỳ thủ của thể thao TPHCM.

MINH CHIẾN