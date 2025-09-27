Lại Lý Huynh: Người làm rạng danh cờ tướng Việt Nam

Nhắc về Lại Lý Huynh, người trong giới chuyên môn luôn đánh giá cao ở khả năng thi đấu điềm tĩnh và đặc biệt kỳ thủ này giành được những kết quả quan trọng trên đấu trường thế giới.

Lại Lý Huynh đã là nhà vô địch thế giới của cờ tướng Việt Nam. Ảnh: MINH THẮNG

Bước vào tuổi 35, Lại Lý Huynh đã có 3 danh hiệu quý giá nhất trong sự nghiệp điều quân khiển tướng trên bàn cờ tướng đó là vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân thế giới, vô địch cờ tiêu chuẩn đồng đội thế giới và vô địch cờ nhanh thế giới.

Năm 2022, giới chuyên môn ngỡ ngàng khi Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo giành chiến thắng nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn khi 2 người góp mặt tại giải cờ tướng thế giới tổ chức ở Malaysia. Lúc đó, giới chuyên môn bảo rằng, tấm HCV nội dung đồng đội là kết quả rất khích lệ. Dẫu thế, bản thân Lại Lý Huynh vẫn đau đáu điều duy nhất là phải giành được ngôi vô địch cá nhân cờ tiêu chuẩn.

Giới cờ tướng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung luôn nhìn nhận tấm HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch thế giới có ý nghĩa nhất về chuyên môn.

Trong 2 lần tham dự giải cờ tướng thế giới gần nhất (năm 2022, 2023), Lại Lý Huynh chưa thành công ở nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân. Năm 2022 ở Malaysia, Lý Huynh đứng hạng 4 cá nhân. Năm 2023 tại Mỹ, Lý Huynh về nhì khi thua Mạnh Thần (Trung Quốc) ở trận chung kết.

Dẫu vậy tại giải vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh không cho cơ hội bị bỏ lỡ. Nhìn vào cục diện toàn giải năm nay, chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. “Chúng tôi không biết nói gì, Lý Huynh đã thi đấu xuất sắc, mang vinh quang về cho cờ tướng Việt Nam. Một chiến thắng lịch sử, phá vỡ thế độc tôn của kỳ thủ Trung Quốc trong nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam”, lãnh đội cờ tướng Việt Nam tại giải – ông Nguyễn Minh Thắng trao đổi.

3 giải vô địch thế giới 2022, 2023, 2025, Lại Lý Huynh có những phút thăng hoa của mình với từng tấm huy chương. Nhưng rõ ràng, tấm HCV vô địch thế giới nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn là thành tích nhiều kỳ thủ gạo cội trước đây của Việt Nam từng kỳ vọng nhưng chưa thành công.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: MINH THẮNG

Mang danh “Âu dương công tử” của làng cờ tướng Việt Nam, Lại Lý Huynh sinh ra ở miền quê Vĩnh Long. Với sự yêu thích cờ tướng, Lại Lý Huynh đã thi đấu không ít giải và thành danh tới lúc này. Trước đó, Lại Lý Huynh là kỳ thủ của thể thao Bình Dương (cũ) và bây giờ là TPHCM.

Nhớ lại năm 2022, Lại Lý Huynh từng bảo mình có sự nuối tiếc nhất là trượt tấm HCV ở ASIAD 19. Khi đó, Lý Huynh chỉ giành được HCĐ cá nhân và HCB đồng đội. Kết quả có thể chưa phải ngôi vô địch ở ASIAD nhưng Lại Lý Huynh vẫn xứng đáng là kỳ thủ hàng đầu làm rạng danh cờ tướng Việt Nam.

Kết thúc giải cờ tướng vô địch thế giới 2025, đội Việt Nam giành 1 HCV (cá nhân, Lại Lý Huynh) và 1 HCB (đồng đội, Lại Lý Huynh/Nguyễn Thành Bảo) và 1 HCĐ (cá nhân, U12 nữ, Trần Nguyễn Minh Hằng). Kỳ thủ Lại Lý Huynh được thưởng “nóng” 1 tỷ đồng còn ban huấn luyện có thưởng 200 triệu đồng từ cựu Chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Việt Nam – ông Nguyễn Hữu Luận.

MINH CHIẾN