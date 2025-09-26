Kỳ thủ Lại Lý Huynh lỡ tấm vé chung kết nội dung cờ nhanh giải cờ tướng thế giới 2025

Lại Lý Huynh thua trận ở tứ kết do vậy không vào chung kết nội dung cờ nhanh giải cờ tướng thế giới 2025.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh (trái) của đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Ảnh: VXF

Ngày 26-9 theo giờ địa phương tại Thượng Hải (Trung Quốc), Lại Lý Huynh tham dự nội dung cờ nhanh. Tại vòng đầu, Lại Lý Huynh vượt qua kỳ thủ Hu Wenyi (Hồ Văn Nghị) của đội Trung Quốc. Trong trận tứ kết, Lại Lý Huynh đối đầu với kỳ thủ Yin Sheng (Doãn Thăng) của Trung Quốc. Dù thi đấu với nỗ lực cao nhất nhưng Lại Lý Huynh lại thua trận. Vì vậy, kỳ thủ của Việt Nam không có cơ hội tranh HCV nội dung cờ nhanh giải năm nay.

Tuy nhiên, đội tuyển cờ tướng Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và đồng đội nam cờ tiêu chuẩn. Lại Lý Huynh đã giành suất vào chung kết cá nhân cờ tiêu chuẩn giải năm nay để đối đầu với Doãn Thăng (Trung Quốc). Trận chung kết sẽ tranh tài ngày 27-9.

Tại giải năm nay, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đăng ký đội hình thi đấu gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Đàm Thị Thùy Dung, Kiều Bích Thủy (hệ vô địch) và Mạnh Thắng, Minh Huy, Xuân Bách, Minh An, Bích Phương, Hữu Minh, Minh Khuê, Thùy Dương (U16) và Minh Hằng, Thanh Vân, Hải Ngọc, Đức Huy, Đăng Khoa, Mạnh Hùng, Gia Hân (U12).

Chỉ tiêu của đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự giải lần này là phấn đấu giành thành tích cao nhất. Sau chung kết ngày 27-9, đội tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ xác định kết quả chung cuộc.

MINH CHIẾN