Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh chiến thắng tại vòng 3 giải cờ tướng thế giới

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam tiếp tục thi đấu hiệu quả để giành thêm chiến thắng trong vòng 3 giải vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Nguyễn Thành Bảo (trái) đang toàn thắng qua 3 vòng đấu tại giải năm nay. Ảnh: VXF
Nguyễn Thành Bảo (trái) đang toàn thắng qua 3 vòng đấu tại giải năm nay. Ảnh: VXF

Ngày 23-9, vòng 3 đã diễn ra với các cuộc so tài hấp dẫn. Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo gặp kỳ thủ Lee Wen Ze (Malaysia) trong vòng đấu và thể hiện sự điềm tĩnh trong từng nước đi, qua đó giành chiến thắng 2-0. Nguyễn Thành Bảo vẫn chưa thua trận nào do vậy tiếp tục đứng trong nhóm đầu.

Trong trận còn lại của nội dung nam, kỳ thủ Lại Lý Huynh đối đầu kỳ thủ Lý Minh Kiên (Mỹ) và không khó khăn giành chiến thắng 2-0.

Lại Lý Huynh (phải) giành chiến thắng tại vòng 3. Ảnh: VXF

Trước đó tại vòng 1, Nguyễn Thành Bảo đã thắng Shoshi (Nhật Bản) 2-0 sau đó vượt qua Li Dezhi (Malaysia) với kết quả 2-0 trong vòng 2. Trong khi đó, Lại Lý Huynh thắng Ryan Haris (Malaysia) ở vòng đầu tiên nhưng thủ hòa 1-1 trước thần đồng cờ tướng Trung Quốc là Doãn Thăng tại vòng 2.

Đối với nội dung nữ, ngày 23-9 chứng kiến các kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung và Kiều Bích Thủy cùng giành chiến thắng. Đàm Thị Thùy Dung vượt qua đối thủ Chew Ying Xuan (Malaysia East) 2-0 trong khi Kiều Bích Thủy thắng Suwannee Mee-Asa (Thái Lan) 2-0.

Theo bốc thăm tại vòng 4, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo thi đấu với Kao Sheng Wen (Đài Bắc Trung Hoa). Sau 3 vòng đầu tiên, cả 2 kỳ thủ đang có 6 điểm ngang nhau. Kỳ thủ Lại Lý Huynh sẽ gặp Fung Tony Ga Zen (Hongkong, Trung Quốc).

Ngoài các bảng đấu nam, nữ dành cho vô địch thế giới, cờ tướng Việt Nam còn có kỳ thủ thi đấu bảng U12 và U16 tại giải. Giải vô địch thế giới năm nay thi đấu tới hết ngày 28-9.

MINH CHIẾN

