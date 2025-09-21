Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo khai cuộc giải vô địch cờ tướng thế giới ngày 22-9

Hai kỳ thủ hàng đầu của đội tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ chính thức vào tranh tài giải vô địch thế giới 2025 ngày 22-9.

Quốc tế đại sư Lại Lý Huynh sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 22-9. Ảnh: COTUONGVN

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã có mặt tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) chuẩn bị tranh tài giải vô địch thế giới 2025.

Theo lịch thi đấu, các kỳ thủ bắt đầu khai cuộc vào trưa ngày 22-9 theo giờ địa phương tại vòng đầu tiên. Sau đó vào buổi tối cùng ngày, vòng thứ 2 sẽ diễn ra. Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo sẽ thi đấu đồng đội tiêu chuẩn nam. Kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung, Kiều Bích Thủy sẽ thi đấu đồng đội cờ tiêu chuẩn nữ.

Cờ tiêu chuẩn sẽ thi đấu 8 ván, tới ngày 25-9. Sau đó, Ban tổ chức chọn đội vào thi đấu chung kết trong ngày 27-9. Trong đó, các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ nhanh ở ngày 26-9 từ sáng tới tối.

Ban tổ chức đã công bố danh sách đăng ký thi đấu. Ở nội dung cờ nhanh, giải thu hút 157 kỳ thủ tham gia. Với cờ tiêu chuẩn, giải ghi nhận các đội tham dự gồm Trung Quốc (chủ nhà), Australia, Belarusia, Brunei, Canada, Anh, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Italia, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Myanmar, Hà Lan, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Mỹ và Việt Nam. Tại giải này, tuyển thủ Ngô Lan Hương tiếp tục đại diện cho cờ tướng Singapore thi đấu. Ngoài ra, đội Australia có kỳ thủ Quang Nhat Nguyen được đăng ký tranh tài.

Ngoài 4 kỳ thủ tham dự hệ vô địch, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đăng ký các kỳ thủ dự tranh nhóm U16 gồm Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Vũ Xuân Bách, Ngô Minh An, Trần Bích Phương, Phạm Hữu Minh, Lê Ngọc Minh Khuê, Nguyễn Thùy Dung và nhóm U12 gồm Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc, Chu Đức Huy, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Mạnh Hùng, Trương Gia Hân.

