Lại Lý Huynh thắp lên hy vọng vào trận chung kết cờ tướng thế giới 2025

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã chiến thắng ở vòng 7 giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 qua đó thắp lại hy vọng giành suất vào trận chung kết cá nhân.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đang có cơ hội vào trận chung kết nội dung cá nhân khi vẫn đứng trong nhóm đầu sau 7 vòng đấu. Ảnh: VXF

Vòng 7 bảng nam bắt đầu khởi tranh từ buổi trưa nhưng tới chiều ngày 25-9 mới kết thúc. Lại Lý Huynh bước vào trận đấu gặp Chong Heung Ming (Trang Hoàng Minh) của đội Philippines với quyết tâm cao nhất. Trong các nước đi khởi đầu, Lý Huynh bình tĩnh để tìm thế chủ động trước đối thủ. Với bản lĩnh, kỳ thủ của Việt Nam không cho Trang Hoàng Minh cơ hội tấn công giành chiến thắng và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 sau 2 ván của vòng này.

Chiến thắng giúp Lại Lý Huynh tiếp tục đảm bảo vị trí thứ 2 trên bảng đấu với 12 điểm sau vòng 7. Trong buổi tối ngày 25-9, Lại Lý Huynh sẽ thi đấu vòng 8. Đây là vòng quyết định để kỳ thủ của Việt Nam tìm suất vào chung kết. Theo quy định, 2 kỳ thủ đứng đầu bảng nam sau 8 vòng sẽ thi đấu trận chung kết. Các kỳ thủ còn lại thi đấu nốt trận ở vòng 9.

Cùng thời điểm thi đấu vòng 7, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo gặp kỳ thủ Mingjian Li (Lê Minh Kiên) của đội Mỹ nhưng không giành được chiến thắng mà giữ kết quả hòa 1-1. Kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) hòa 1-1 trước Lê Trí Đức (Malaysia). Doãn Thăng (Trung Quốc) thắng Cát Chấn Y (Đài Bắc Trung Hoa) 2-0. Đến lúc này, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo hết cơ hội vào trận chung kết cá nhân giải năm nay.

Tại vòng 8, Mạnh Phồn Duệ sẽ gặp Doãn Thăng trong khi đó Lại Lý Huynh thi đấu với Lê Chí Đức (Malaysia) còn Nguyễn Thành Bảo gặp Trang Hoàng Minh (Philippines).

Sau ngày thi đấu 25-9, các kỳ thủ sẽ tạm dừng thi đấu cờ tiêu chuẩn trong 1 ngày để tranh tài cờ nhanh ở ngày 26-9. Sau đó, các ván của cờ tiêu chuẩn trở lại vào ngày cuối 27-9.

Ngoài thi đấu hệ vô địch, đội tuyển cờ tướng Việt Nam còn tham dự nội dung dành cho U12 và U16 nam, nữ.

MINH CHIẾN