Lách qua khe hẹp chỉ số phụ, Lại Lý Huynh vào chung kết cờ tướng thế giới 2025

Kỳ thủ Lại Lý Huynh có thể tự quyết suất tham dự trận chung kết cá nhân cờ tướng thế giới 2025 nhưng phải chờ đến quyết định cuối cùng mới có kết quả chính thức.

Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết cá nhân cờ tiêu chuẩn. Ảnh: VXF

Lại Lý Huynh thi đấu với kỳ thủ Li Dezhi (Malaysia) trong ván quyết định, ván 8, vào tối ngày 25-9 tại giải cờ tướng vô địch thế giới. Kỳ thủ của Việt Nam có quyền tự quyết cơ hội của mình. Nếu thắng, Lại Lý Huynh sẽ vào chung kết cá nhân.

Tuy nhiên, trong 2 ván đấu của vòng 8, Lại Lý Huynh không vượt qua được kỳ thủ của Malaysia và kết thúc với kết quả hòa 1-1. Trận hòa khiến Lý Huynh đạt 13 điểm sau 8 vòng đấu.

Cùng thời điểm 2 kỳ thủ của Trung Quốc là Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng đã gặp nhau ở vòng 8 cũng khép lại với tỷ số hòa 1-1. Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng cùng đạt 13 điểm như Lại Lý Huynh.

Tuy nhiên, ban tổ chức còn xét hệ số theo chỉ số phụ về tổng điểm các đối thủ. Ở vòng 8, gần như tất cả đối thủ đã thua Lại Lý Huynh ở vòng trước đều thua trận. Chính vì vậy, hệ số cá nhân của Lại Lý Huynh bị tụt lại. Trong vòng 8, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo thắng Chong Heung Minh (Trang Hoàng Minh) của đội Philippines. Trước đó, Lại Lý Huynh đã thắng kỳ thủ này ở vòng 7. Chiến thắng của Nguyễn Thành Bảo trong vòng 8 đã giúp các chỉ số phụ của Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng được tăng thêm (trước đó 2 kỳ thủ này thắng khi đối đầu Nguyễn Thành Bảo).

Sau khi tính toán các chỉ số kỹ lưỡng, ban tổ chức đã có thông báo cuối cùng vào khuya ngày 25-9, Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết. Đối thủ của Lý Huynh sẽ là Doãn Thăng của đội Trung Quốc.

Ngày 26-9, các kỳ thủ thi đấu cờ nhanh. Ngày 27-9, nội dung cờ tiêu chuẩn trở lại. Trận chung kết cá nhân nam sẽ tranh tài trong ngày.

