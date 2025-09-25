Các môn khác

Lách qua khe hẹp chỉ số phụ, Lại Lý Huynh vào chung kết cờ tướng thế giới 2025

SGGPO

Kỳ thủ Lại Lý Huynh có thể tự quyết suất tham dự trận chung kết cá nhân cờ tướng thế giới 2025 nhưng phải chờ đến quyết định cuối cùng mới có kết quả chính thức.

Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết cá nhân cờ tiêu chuẩn. Ảnh: VXF
Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết cá nhân cờ tiêu chuẩn. Ảnh: VXF

Lại Lý Huynh thi đấu với kỳ thủ Li Dezhi (Malaysia) trong ván quyết định, ván 8, vào tối ngày 25-9 tại giải cờ tướng vô địch thế giới. Kỳ thủ của Việt Nam có quyền tự quyết cơ hội của mình. Nếu thắng, Lại Lý Huynh sẽ vào chung kết cá nhân.

Tuy nhiên, trong 2 ván đấu của vòng 8, Lại Lý Huynh không vượt qua được kỳ thủ của Malaysia và kết thúc với kết quả hòa 1-1. Trận hòa khiến Lý Huynh đạt 13 điểm sau 8 vòng đấu.

Cùng thời điểm 2 kỳ thủ của Trung Quốc là Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng đã gặp nhau ở vòng 8 cũng khép lại với tỷ số hòa 1-1. Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng cùng đạt 13 điểm như Lại Lý Huynh.

Tuy nhiên, ban tổ chức còn xét hệ số theo chỉ số phụ về tổng điểm các đối thủ. Ở vòng 8, gần như tất cả đối thủ đã thua Lại Lý Huynh ở vòng trước đều thua trận. Chính vì vậy, hệ số cá nhân của Lại Lý Huynh bị tụt lại. Trong vòng 8, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo thắng Chong Heung Minh (Trang Hoàng Minh) của đội Philippines. Trước đó, Lại Lý Huynh đã thắng kỳ thủ này ở vòng 7. Chiến thắng của Nguyễn Thành Bảo trong vòng 8 đã giúp các chỉ số phụ của Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng được tăng thêm (trước đó 2 kỳ thủ này thắng khi đối đầu Nguyễn Thành Bảo).

Sau khi tính toán các chỉ số kỹ lưỡng, ban tổ chức đã có thông báo cuối cùng vào khuya ngày 25-9, Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết. Đối thủ của Lý Huynh sẽ là Doãn Thăng của đội Trung Quốc.

Ngày 26-9, các kỳ thủ thi đấu cờ nhanh. Ngày 27-9, nội dung cờ tiêu chuẩn trở lại. Trận chung kết cá nhân nam sẽ tranh tài trong ngày.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ tướng Lại Lý Huynh Mạnh Phồn Duệ Doãn Thăng cờ tướng thế giới 2025 cờ tướng Việt Nam Nguyễn Thành Bảo

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn