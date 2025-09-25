Các kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng đội

Hai kỳ thủ hàng đầu của đội tuyển cờ tướng Việt Nam còn cơ hội tranh huy chương đồng đội dù chưa có hiệu suất tốt nhất ở vòng 6.

Lại Lý Huynh thi đấu với Mạnh Phồn Duệ ở vòng 6. Ảnh: VXF

Tại vòng 6 giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 đang tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc), kỳ thủ Lại Lý Huynh để hòa 1-1 trước thần đồng Trung Quốc là Mạnh Phồn Duệ. Trong khi đó, Nguyễn Thành Bảo thua 0-2 trước kỳ thủ Doãn Thăng (Trung Quốc). Việc để thua liên tiếp tại vòng 5 và vòng 6 khiến cơ hội vào chung kết cá nhân của Nguyễn Thành Bảo trở nên khó khăn. Trong khi đó, với trận hòa ở vòng 6, Lại Lý Huynh vẫn có mặt trong nhóm đầu cá nhân. Tuy vậy, đội tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ chờ cơ hội tranh huy chương về đồng đội.

Nguyễn Thành Bảo (trái) để thua liên tiếp vòng 5 và vòng 6. Ảnh: VXF

Vòng 7 sẽ thi đấu buổi trưa ngày 25-9. Lại Lý Huynh gặp Chong Heung Ming (Philippines) còn Nguyễn Thành Bảo gặp Mingjian Li (Mỹ). Sau 6 vòng, Lại Lý Huynh có 10 điểm, Nguyễn Thành Bảo có 8 điểm. Trong khi đó, kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) có 11 điểm còn Doãn Thăng (Trung Quốc) có 10 điểm.

Theo quy định, các kỳ thủ bảng nam sẽ thi đấu 8 vòng sau đó chọn 2 người có thứ hạng cao nhất vào thi đấu trận chung kết tranh HCV cá nhân. Những kỳ thủ còn lại thi đấu vòng 9 cuối cùng.

Bảng nữ sẽ thi đấu 7 vòng. Hiện tại, các kỳ thủ Kiều Bích Thủy và Đàm Thị Thùy Dung của Việt Nam không thuộc nhóm đầu. Ngoài thi đấu hệ vô địch, đội tuyển cờ tướng Việt Nam còn tham dự nội dung dành cho U12 và U16 nam, nữ. Giải năm nay sẽ kết thúc ngày 27-9.

MINH CHIẾN