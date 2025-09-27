Lại Lý Huynh giành HCV cờ tiêu chuẩn tại giải cờ tướng thế giới 2025

Lại Lý Huynh đã làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam với tấm HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại giải vô địch thế giới 2025.

Lại Lý Huynh thi đấu trận chung kết cá nhân nam và giành chiến thắng trước Doãn Thăng. Ảnh: VXF

Chiều 27-9, sau hơn 3 giờ tranh tài, Lại Lý Huynh đã chiến thắng thuyết phục giành HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại giải cờ tướng thế giới 2025.

Trận chung kết diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Lại Lý Huynh gặp kỳ thủ Doãn Thăng (Trung Quốc) ở trận quyết định ngôi vô địch. Doãn Thăng là kỳ thủ đi tiên, sử dụng tấn công với đôi pháo trong tay. Lại Lý Huynh thận trọng phòng thủ nhưng cũng sử dụng hiệu quả các quân tốt vào thời điểm quyết định.

Khi thế trận bước vào gần tàn cuộc, Lại Lý Huynh khiến quân xe và mã của Doãn Thăng bị “khóa”. Với ưu thế quân trên bàn, kỳ thủ của Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc, có HCV.

Lịch sử giải cờ tướng vô địch thế giới luôn ghi nhận các kỳ thủ Trung Quốc vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Đây là lần đầu tiên, Lại Lý Huynh vượt qua kỳ thủ Trung Quốc để vô địch. Đây cũng là tấm HCV cá nhân tiêu chuẩn đầu tiên của chúng ta ở giải cờ tướng thế giới.

Một ngày trước đó, Lại Lý Huynh tham dự cờ nhanh của giải nhưng chỉ đứng hạng 7. Trong hành trình thi đấu cờ tiêu chuẩn ở vòng bảng, Lại Lý Huynh đã gặp 2 kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng của Trung Quốc và đều thủ hòa. Trận chung kết đã mang lại cảm xúc thăng hoa cho Lại Lý Huynh. Sau chiến thắng này, cựu Chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Việt Nam – ông Nguyễn Hữu Luận cam kết thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Lại Lý Huynh.

Ngoài kết quả HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn, đội cờ tướng Việt Nam có thêm HCB đồng đội với kết quả tổng của Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.

Năm 2022, chúng ta từng giành HCV tại giải vô địch thế giới nhưng đó là ngôi vô địch đồng đội. Ngoài ra, Lại Lý Huynh có HCV cá nhân cờ nhanh ở giải trên. Bây giờ, cờ tướng Việt Nam đã có HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn nam – nội dung danh giá nhất của giải cờ tướng thế giới.

MINH CHIẾN