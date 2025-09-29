TPHCM trao thưởng 300 triệu đồng cho kỳ vương Lại Lý Huynh

TPHCM trao tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng nóng cho kỳ thủ Lại Lý Huynh sau khi anh lập kỳ tích vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025, trở thành người đầu tiên ngoài Trung Quốc đăng quang ở nội dung danh giá này.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, thừa ủy quyền Ủy ban Nhân dân TPHCM trao 200 triệu đồng tiền thưởng cho kỳ vương Lại Lý Huynh. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 29-9, tại nhà riêng của kỳ thủ Lại Lý Huynh ở phường Phú Lợi, đoàn công tác do ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến chúc mừng và trao thưởng.

Thừa Ủy quyền Ủy ban Nhân dân TPHCM, ông Cao Văn Chóng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho Lý Huynh, cùng 100 triệu đồng tiền thưởng từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM .

Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận và kịp thời động viên thành tích xuất sắc của kỳ thủ Lý Huynh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Cao Văn Chóng chúc mừng kỳ vương 35 tuổi và khẳng định đây là niềm tự hào không chỉ của thể thao TPHCM mà còn là niềm vinh dự lớn lao đối với thể thao Việt Nam.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao thưởng 100 triệu đồng cho Lại Lý Huynh. ẢNH: TÂM HÀ

Đáp lại sự quan tâm từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TPHCM và Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, kỳ vương Lý Huynh bày tỏ sự xúc động và cho biết bản thân vô cùng trân trọng sự khích lệ này. Nam kỳ thủ xem đây là nguồn động lực lớn giúp anh cũng như các vận động viên khác tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình để mang vinh quang về cho thể thao TPHCM và đất nước.

Trước đó, tại giải vô địch cờ tướng thế giới tổ chức tại Trung Quốc hôm 27-9, Lý Huynh đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ chủ nhà trong trận chung kết. Anh trở thành kỳ thủ đầu tiên ngoài Trung Quốc lên ngôi vô địch kể từ khi giải đấu ra đời cách đây 18 năm.

Chiến thắng lịch sử này không chỉ chấm dứt thế thống trị tuyệt đối của Trung Quốc mà còn đánh dấu bước tiến vượt bậc của cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Lý Huynh kỳ thủ quê Vĩnh Long, hiện đang thi đấu cho TPHCM, đã làm nên điều tưởng như không tưởng ngay tại "cái nôi" của bộ môn trí tuệ này.

HỮU THÀNH