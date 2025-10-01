Kỳ vương Lại Lý Huynh: Chinh phục thế giới từ bàn cờ vỉa hè

Tuổi thơ gian khó

Hành trình đến vinh quang trong thể thao luôn rất gian nan, nhưng khi có niềm tin đủ lớn và một bản lĩnh đủ bền, thì không có đỉnh núi cao nào là không thể chinh phục. Lại Lý Huynh là điển hình cho điều đó.

Tuổi thơ của Lại Lý Huynh không trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, cha mẹ chia tay lúc anh lên tuổi 11. Vết sẹo gia đình khiến Lý Huynh không kịp hoàn thành chương trình học cấp 2, phải rong ruổi cùng cha đi hớt tóc dạo mưu sinh. Anh sớm học cách tự lập và gồng gánh những việc thường chỉ có bàn tay tần tảo từ mẹ mới sưởi ấm được.

Những năm tháng thiếu vắng hơi ấm của mẹ, cờ tướng đã đến với Lý Huynh như một người bạn, một điểm tựa. Những buổi chiều lặng lẽ ngồi xem cha cùng các bác lớn tuổi đánh từng nước cờ trên vỉa hè, nơi mà anh bảo chính là “khoảnh khắc dịu dàng nhất trong ngày”, giúp xoa dịu nỗi buồn vắng mẹ.

Vì thế, cha không chỉ là người thầy đầu tiên, mà còn trở thành cổ động viên, săn sóc viên… kiêm luôn cả chuyên gia tâm lý, đặt nền móng cho Lý Huynh trở thành kỳ vương thế giới sau này. Cha đưa anh lên trung tâm TP Cà Mau (cũ) để tìm thầy giỏi “bái sư học đạo”. Về sau, kỳ thủ sinh năm 1990 lần lượt được chọn vào đội năng khiếu của tỉnh Cà Mau, rồi kinh qua các tuyến trẻ quốc gia, chọn cống hiến cho thể thao TPHCM để có điều kiện nâng tầm chuyên môn và khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.

Không chỉ tôi luyện qua những ván cờ thực chiến với đồng nghiệp trong nước, Lý Huynh còn dành nhiều thời gian tập cùng phần mềm cờ tướng. Để nâng cao đẳng cấp, năm nào anh cũng một mình sang Trung Quốc thi đấu hoặc tập huấn.

Hành trình ấy dù cô độc nhưng ý nghĩa vô cùng, bởi Lý Huynh được cọ xát với những tinh anh của làng cờ tướng thế giới. Chính những trải nghiệm quý giá đã nhào nặn nên một Lý Huynh điềm tĩnh, sắc sảo trong từng nước cờ, khiến đối thủ khi thất bại phải thán phục.

Những danh hiệu mà Lý Huynh giành được, mới nhất là ngôi vô địch thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn nam ngay trên đất Trung Quốc, không đến từ may mắn và cũng chẳng phải một khoảnh khắc ngẫu nhiên. Với chàng trai quê Vĩnh Long, đó là hành trình của từng ngày rèn luyện, từng giờ bền chí đã dệt nên thành quả cho hôm nay.

“Phải có sự cố gắng của ngày hôm qua, mới có được thành tích hôm nay. Ai cũng có ngôi sao may mắn, nhưng quan trọng là chúng ta gieo vào đó điều gì. Nếu là nỗi sợ và nghi ngờ, ta sẽ không đi xa được. Còn nếu là hy vọng và khát khao, nó sẽ dẫn đường cho ta đến với thành công. Tôi tin rằng nếu luôn giữ sự tích cực và quyết tâm, thì ngôi sao may mắn sẽ không quay lưng”, đó là lời chia sẻ chân thành của kỳ vương sở hữu kinh nghiệm gần 20 năm chơi cờ Lại Lý Huynh.

Điểm tựa gia đình

Tối 28-9, đón Lại Lý Huynh vinh quang trở về, bà xã Nguyễn Thị Kim Hương cùng các con reo lên hạnh phúc. Giữa bầu không khí hân hoan ở sảnh đón quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình của Lý Huynh lùi lại phía sau, nép mình giữa đám đông chào đón anh.

Khi ống kính máy quay hướng vào, chị Kim Hương từ chối các câu hỏi phỏng vấn, tay chỉ về phía chồng với ngụ ý: Đây mới là nhân vật chính! Lý Huynh rất tinh tế khi ôm cả gia đình nhỏ vào lòng, thầm cảm ơn người phụ nữ đã âm thầm làm điểm tựa vững chắc cho anh phát triển sự nghiệp.

Kỳ vương Lại Lý Huynh hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi ngày, Lý Huynh dành không dưới 8 tiếng để tập luyện. Khi bước vào giải, anh gần như mất trọn cả ngày “bám” lấy bàn cờ. Chị Kim Hương hiểu công việc và đam mê mà chồng theo đuổi, và chấp nhận hy sinh khi chọn vận động viên làm bạn đời của mình.

Lý Huynh đã lỡ ngày thôi nôi của con gái út vì làm nhiệm vụ quốc gia, nhưng không sao, nay cha đã về để cùng gia đình đón những ngày hạnh phúc nhất. Lớn lên trong sự thiếu trước, hụt sau của tình cảm gia đình, chính Lý Huynh cảm nhận rõ nhất những thiệt thòi đó, nên anh càng nỗ lực và cố gắng hơn trên bàn cờ để đổi lại những tấm huy chương mang về cho các con. Đó là một trong những cách mà kỳ vương thế giới bù đắp cho tổ ấm yêu thương.

Dù đã chạm tay vào những danh hiệu gần như danh giá nhất của cờ tướng thế giới, song Lý Huynh lại nghĩ mình chưa vô địch để không ngủ quên trên chiến thắng. Như anh khẳng định: “Nhiều người khi đạt được thành tích lớn thường dễ rơi vào cảm giác thỏa mãn, rồi dừng lại, nhưng tôi thì khác. Tôi muốn tiếp tục giữ được khát khao như thuở ban đầu”.

HỮU THÀNH