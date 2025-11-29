Juan Mata và hành trình tình yêu bóng đá

Rất ít người bên ngoài Australia biết đến Mandurah hay Bunbury, và ngay cả với người dân bản địa, đây cũng không phải là những thánh địa bóng đá. Nhưng chính tại nơi hẻo lánh trên bờ biển Tây Australia này, chương mới nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Juan Mata đã bắt đầu. Một hành trình đưa chàng tiền vệ tài hoa 37 tuổi – người từng nâng cao World Cup cùng Tây Ban Nha, vô địch Champions League với Chelsea và FA Cup cùng Manchester United – đến một trại tập huấn khiêm tốn của Melbourne Victory.

Cựu binh này chỉ mới trở lại Australia vài ngày sau khi kết thúc hợp đồng với Western Sydney Wanderers vào cuối mùa giải 2024-25. Quá trình đó là một cuộc chạy marathon đúng nghĩa: bay từ châu Âu sang San Diego (nơi anh là đồng sở hữu của San Diego FC), rồi vượt Thái Bình Dương đến thẳng AAMI Park để ký hợp đồng trước khi ra mắt truyền thông.

Nhưng anh đã ở đây, thực hiện chuyến bay bốn giờ đồng hồ – tương đương quãng đường từ London đến Moscow – chỉ để tham gia trại tập huấn trước mùa giải. "Vất vả về mặt di chuyển, nhưng thật tốt khi được hòa nhập vào đội bóng và phòng thay đồ", Mata chia sẻ. Không có phòng riêng sang trọng cho ngôi sao hàng đầu; anh ở chung phòng với hậu vệ tuyển Australia Jason Davidson. Một cuộc tái ngộ thú vị của hai người từng đối đầu nhau tại vòng bảng World Cup 2014 ở Brazil.

Ngọn lửa vẫn cháy dưới lớp tro tàn

Juan Mata đang chuẩn bị cho trận Derby Melbourne đầu tiên khi Victory đối đầu với kình địch Melbourne City vào thứ Bảy. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hai vòng đầu, anh đã có trận đá chính đầu tiên trước Perth Glory cuối tuần qua, chơi ở vị trí số 10 ưa thích và ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới.

Nhìn lại, việc Mata ký hợp đồng với Victory khiến nhiều người bất ngờ. Không phải vì A-League xa lạ với các ngôi sao luống tuổi – Dwight Yorke hay Alessandro Del Piero từng tung hoành ở đây – mà bởi anh đến sau một mùa giải mờ nhạt tại Western Sydney.

Đến với sự kỳ vọng lớn lao, nhưng cựu binh này chỉ thi đấu vỏn vẹn 599 phút trong mùa giải 2024-25 và bị HLV Alen Stajcic đẩy lên ghế dự bị. Sự thiếu hụt thời gian thi đấu đã gây ra tranh cãi lớn, dẫn đến cuộc khẩu chiến giữa người đại diện của Mata và HLV Stajcic. Khi hợp đồng kết thúc sau thất bại ở vòng play-off trước chính Victory, nhiều người tin rằng đó là dấu chấm hết cho quãng thời gian không mấy vui vẻ của Mata tại Australia.

Với việc đã trải qua những năm tháng thi đấu rời rạc tại Galatasaray, Vissel Kobe và Wanderers sau khi rời Manchester, cộng thêm tuổi tác và vai trò mới trong giới chủ sở hữu thể thao, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu Mata chọn treo giày. Xét về bộ sưu tập danh hiệu, anh là một trong số ít cầu thủ có thể nói là đã "mãn nguyện” với bóng đá.

Nhưng không. Mata khẳng định: "Tôi muốn tiếp tục chứng minh rằng tôi vẫn có thể tận hưởng bóng đá và cống hiến ở đẳng cấp tốt."Anh chia sẻ một triết lý sâu sắc: "Đam mê dành cho trận đấu, tôi vẫn còn đó. Bởi vì cuối cùng, điều chúng tôi học được là đôi khi các quyết định được đưa ra và bạn không thể làm gì khác. Bạn chỉ có thể kiểm soát hành vi, thái độ và tình yêu của mình đối với trò chơi. Đó là điều tôi nói với các cầu thủ trẻ: đừng để người khác ảnh hưởng đến tình yêu bóng đá của bạn."

Tìm về cậu bé năm xưa

Tình yêu đó, niềm vui khi đá quả bóng, được nuôi dưỡng từ khi anh xem cha mình, Juan Manuel Mata, thi đấu cho Burgos CF. Đó chính là thứ cảm xúc nguyên sơ đã giữ chân Mata ở lại sân cỏ.

Bóng đá đã đưa anh đến những sân khấu vĩ đại nhất. Và giờ đây, dù sân khấu không còn là Stamford Bridge hay Old Trafford, nó mang lại cho anh cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Sydney và giờ là Melbourne.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông đầu tiên, anh đã hỏi thăm về những quán cà phê ngon nhất để trải nghiệm văn hóa cà phê nổi tiếng của ngôi nhà mới. "Australia là một đất nước mang lại cho bạn rất nhiều về thiên nhiên và lối sống thư thái", anh nói. Những câu lạc bộ mới này, dù là Wanderers hay Victory, ở một vùng đất mà bóng đá không phải là môn thể thao vua, mang lại một sức hấp dẫn riêng. Ánh đèn sân khấu bớt gay gắt hơn, áp lực vơi đi một chút, cho phép anh tìm lại bản ngã.

Mata giải thích: "Nó khác biệt. Bởi vì trong một khoảng thời gian của sự nghiệp, niềm đam mê và sự tận hưởng đó có xu hướng phai nhạt khi kỳ vọng và trách nhiệm lớn hơn, khi bạn chơi cho các câu lạc bộ lớn và buộc phải trình diễn. Cảm giác tận hưởng đó có thể bị thỏa hiệp. Nhưng tôi luôn cố gắng tự nhủ, tôi bắt đầu chơi bóng vì tôi muốn, vì tôi yêu và vì tôi tận hưởng nó. Và vì vậy, tôi luôn cố gắng quay trở lại cảm giác đó khi tôi còn là một đứa trẻ và nhìn thấy cha mình chơi bóng. Đó là lý do tại sao tôi vẫn chơi bóng. Khi tôi tập luyện hay khi tôi ở trong một trận đấu với quả bóng dưới chân, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui đó."

Juan Mata không chạy trốn thời gian, cũng không cố níu kéo hào quang quá khứ. Anh chỉ đơn giản là đang tiếp tục cuộc hành trình của một cậu bé yêu bóng đá, người từ chối để ngọn lửa đam mê bị dập tắt bởi tuổi tác hay những toan tính của thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Ở tuổi 37, tại một góc xa xôi của thế giới, "nhà ảo thuật" người Tây Ban Nha vẫn đang mỉm cười với trái bóng, và đó, có lẽ là chiến thắng vĩ đại nhất của anh.

LONG KHANG