Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh sẽ tham dự giải danh thủ cờ tướng quốc tế 2025 ở Đà Nẵng

Lại Lý Huynh là gương mặt đáng chú ý nhất trong danh sách các kỳ thủ sẽ thi đấu giải danh thủ cờ tướng quốc tế 2025 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối năm nay.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh sẽ thi đấu giải cờ tướng quốc tế tại Đà Nẵng vào cuối năm nay. Ảnh: VXF

Đại diện chủ nhà Việt Nam có 19 kỳ thủ gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Chánh Tâm, Đào Quốc Hưng, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Lâm, Phan Nguyễn Công Minh, Đoàn Đức Hiển, Uông Dương Bắc, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Quang Nhật, Trần Quang Nhật, Tôn Thất Nhật Tân, Nguyễn Anh Mẫn và Đặng Hữu Trang.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ mời 11 kỳ thủ quốc tế tới từ Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia cùng tranh tài với kỳ thủ Việt Nam. Giải được tổ chức chuyên môn cờ tiêu chuẩn với quy định 60 phút + 30 giây từ nước đi đầu tiên. Nhà vô địch giải năm nay sẽ nhận thưởng 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) còn á quân sẽ có thưởng 7.000 USD trong khi hạng ba nhận 4.000 USD.

Giải sẽ diễn ra 2 giai đoạn với giai đoạn đầu thi đấu 7 ván. Giai đoạn thứ 2 sẽ chọn 4 người có kết quả tốt nhất vào đấu bán kết, tranh suất chung kết. Các kỳ thủ còn lại đấu 2 ván cuối để xếp hạng. Giải sẽ tranh tài từ ngày 22-12 tới 28-12.

2 kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo vừa tham dự giải cờ tướng thế giới 2025 tại Trung Quốc giành được kết quả cao gồm 1 HCV (cá nhân cờ tiêu chuẩn, Lại Lý Huynh) và 1 HCB (đồng đội cờ tiêu chuẩn, Lý Huynh, Thành Bảo).

MINH CHIẾN